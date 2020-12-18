CHP'li Emir: Grip aşısı için 10 milyonluk liste gönderildi, depodaki sayı 500 bin

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı'nın grip aşısı için Aile Sağlığı Merkezleri'ne (ASM) 10 milyon kişilik bir liste gönderdiğini, ancak depolarda 500 bin aşının bulunduğunu söyledi. Emir, "Aile hekimi, hangi hastaya hangi kritere göre aşı yapacak belli değil. ASM'lerde kaos yaşanacak. Vatandaşla aile hekimini karşı karşıya getirecekler" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı'nın yeterli miktarda grip aşısı tedarik edilemediği için risk skorlaması ve e-reçete yoluyla aşı izni verilen kişi sayısını kısıtlı tuttuğunu hatırlatan CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir, “Bakanlık, şimdi bu uygulamalardan vazgeçerek yaklaşık 10 milyon kişiye aşı izni verdi ama aşı halen yok” dedi. Hazırlanan 10 milyon kişilik listenin ASM’lere gönderildiğini ifade eden Emir, yeni düzenleme ile aşı stoklama işinin de eczanelerden alınarak ASM'lere verildiğini ifade etti.

Emir, şunları söyledi:

"Grip aşısı sürecini yürütemeyen, bugüne kadar yalnızca 2 milyona yakın grip aşısı tedarik edebilen Sağlık Bakanlığı, halen elde yeterli miktarda aşı bulunmamasına karşın sanki elinde aşı varmış gibi yeni bir uygulamaya geçti. Bugüne kadar aşı hakkı elde eden sınırlı sayıda kişi aşısını eczanelerden alıp ASM'lerde olabilirken artık aşı stoklama işi de ASM'lere verildi. Bu yapılırken aynı zamanda Carlson Risk Skorlaması da devreden kaldırıldı ve her ASM'ye yaklaşık 400’den fazla sayıda vatandaş düşecek şekilde Türkiye geneli için yaklaşık 10 milyon kişilik bir liste yapıldı.

"Liste geldi, aşı yok"

Bu listeler bugün itibariyle ASM'lere gönderildi, ancak ortada halen aşı yok. İlk etapta yaklaşık 500 bin aşının geleceği tahmin ediliyor. Bu durumda aile hekimleri hangi kritere göre, kime aşı yapacak? Bu sorunun yanıtı yok. Aile hekimleri hasta seçmek zorunda kalacak ve tam bir kaos yaşanacak. Aşı olamayan vatandaşla aile hekimi karşı karşıya gelecek. ASM'lerde bu yığılma yaşanırken aşıların korunmasına ilişkin de sorunlar yaşanacak.

"Aşıların korunacağı depolar yok"

ASM'lere yüzlerce aşı gelecek ancak bu kadar aşının korunacağı yeterli dolapları bulunmuyor. Bakanlığın tam da COVID-19 aşı programı öncesi böyle bir kaosa sebep olabilecek bir uygulamadan derhal vazgeçmesi gerekiyor. Aşı yaptıracak kişilerin belirlenip HES kodu ya da SMS gibi uygulamalarla planlı bir şekilde ASM'lere davet edilmesi en doğru yol olacaktır.”