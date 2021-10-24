CHP’li Emir’den Erdoğan’a: Kendi elinle hazırladığın ekonomik krize bahane üretebilmek için kıvranıyorsun

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, tutuklu iş insanı Osman Kavala için serbest bırakılma çağrısı yapan 10 büyükelçi için "Bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz' dedim" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Emir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "10 Büyükelçiyi istenmeyen adam ilan edecekmiş! Papazı bir talimatla ABD’ye gönderirken yargı bağımsızlığı hiç aklına gelmedi. Sana 'aptal olma' dediklerinde gururun incinmedi. Şimdi kendi elinle hazırladığın ekonomik krize bahane üretebilmek için kıvranıyorsun." değerlendirmesini yaptı.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan, 10 büyükelçiye Osman Kavala tepkisi: "Bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini halledeceksiniz" dedim