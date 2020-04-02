CHP'li Dr. İlhami Aygun: Çiftçiye destek vermezsek aç kalırız, yakında raflar boşalınca bunu herkes anlayacak

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Dr. Aygun, corona virüsü salgınında gıda kıtlığı yaşanmaması için çiftçiye destek verilmesi gerekirken, çiftçinin açlığa mahkum edildiğini, 2020 yılı tarımsal destekleri verilmesi gerekirken 2019 yılı ödemelerin daha yeni yapılabildiğini, bu ödemelerde de elektrik borcu olan çiftçilerin destek alacaklarına bankalarda bloke konulduğunu söyledi.

"Çiftçi Koronavirüs salgını ile tam bir çıkmaza girdi"

Aygün, para kazanamadığı için icralık duruma düşen çiftçilerin hesaplarına bloke uygulandığı için mazot, gübre, prim desteklerini ya alamadığını ya da borcuna karşılık kesildiğini belirtti. Aygun, “Çiftçi Koronavirüs salgını ile tam bir çıkmaza girdi. Borç-harç içindeki çiftçi şimdi de hijyen masraflarını karşılamak durumunda. Sağlık sektörünün ardından en yaşamsal sektör gıda sektörüdür. Çiftçiye destek vermezsek aç kalırız, yakında raflar boşalınca bunu net bir şekilde herkes anlayacak” dedi.

"Pirinç ve patateste sıkıntı yaşanabilir"

Bu yıl soğuklar nedeniyle patateste, yağış azlığı ve kuraklık nedeniyle pirinçte yüzde 20'ye varan ürün kaybı olabileceği uyarısını yapan CHP Tekirdağ Millevtekili Aygun, çeltik kurullarınca su yetersizliğinden ve kuraklıktan dolayı Trakya'da çeltik sahalarında pirinç üretimine izin verilmediğini bildirdi.

Aygun, “Pirinçte net ithalatçı konumundaki ülkemiz, salgın ortamında yurt dışından ithalat da yapamama riski ile karşı karşıyadır. Tüm ülkeler kendi vatandaşının karının doyurma derdine düşmüştür” dedi.

"Türkiye hububatta sıkıntı yaşayacak"

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. Aygun, 2001'de nüfusu 66.4 olan Türkiye'nin buğday üretiminin 19 milyon ton iken, 2019'da nüfusun 83.1 milyona ulaşmasına rağmen üretiminin 19 milyon tonla sınırlı kalındığına dikkat çekti.

Aygün, “Buğday, kuru fasulye, mısır, arpa, mercimek ve ayçiçeğinde yeterli değiliz. 2019'un ilk 11 ayında 26.474 ton kuru fasulye, 862 bin ton pamuk, 273.873 ton mercimek ithalatı yapıldı.

Yeterli olduğumuzu iddia ettiğimiz buğdayda ise 2019 yılında 9.8 milyon ton ithalat yapıldı. Bu rakam, 19 milyon ton olan üretimin yüzde 52'si kadar. Türkiye buğdayda kendi kendine yeterli değil” dedi.