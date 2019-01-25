CHP'li Çeviköz: Adana Mutabakatı'nı yeni keşfeden AKP iktidarını Suriye ile doğrudan temas kurmaya çağırıyoruz

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, daha önce CHP'nin " Adana mutabakatının önemini" ifade ettiğini belirtti ve AKP hükümetini, "bu mutabakatın gereklerini yerine getirmek için derhal Suriye ile doğrudan temas kurmaya" çağırdı. Putin, Erdoğan görüşmesinde Adana mutabakatı gündem gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ertesi gün yaptığı açıklamada "Adana mutabakatının ısrarla üzerinde durulması gerekiyor" dedi.

Tıklayın- Erdoğan'ın 'Adana mutabakatı' açıklaması, Şam'la doğrudan diplomatik temasın kapısını mı araladı?

Çeviköz'ün Adana mutabakatına ilişkin basın açıklaması şöyle:

" 23 Ocak 2019 tarihli Moskova görüşmeleri sonrasında Sayın Erdoğan Türkiye ile Suriye arasında 20 Ekim 1998 tarihinde imzalanan “Adana Mutabakatı”nı Suriye krizi bağlamında gündeme almak zorunda kalmıştır. Adana Mutabakatı, Türkiye ile Suriye arasında, terörle mücadelede iş birliğini önceleyerek iyi ilişkiler tesis etmeyi amaçlayan tarihi bir belgedir. Nitekim, bu mutabakat imzalandıktan sonra Türkiye – Suriye ilişkilerindeki iyileşme olumlu ivme kazanmıştı.

Sayın Erdoğan'ın bu mutabakata işaret ederek Suriye’nin ülkemizin ulusal çıkarları ve sınır güvenliği için ne kadar önemli olduğunu yeni fark etmiş olması her şeye rağmen olumlu; en çok Türkiye’nin sahip çıkması gereken bu tarihi belgenin üçüncü bir ülke tarafından Türkiye'ye hatırlatılması ise ülkemiz adına üzüntü vericidir.

Yıllardır, Adana Mutabakatının Türkiye – Suriye ilişkileri için büyük önem taşıdığının altını çizen ve söz konusu mutabakatın özüne uygun olarak sınır komşumuz Suriye ile iyi ilişkiler içinde olmamız gerektiğini savunan Cumhuriyet Halk Partisi olarak, 7 Eylül 2018 tarihinde gerçekleşen Tahran Zirvesi’nden hemen sonra sunduğumuz 6 maddelik çözüm önerisinde Adana Mutabakatı’nın önemini bir kez daha şu ifadelerle vurgulamıştık:

“Suriye Yönetimi ile de temasa geçilmesinin ve 1998 Adana Mutabakatı ruhunun iki komşu ülke arasında yeniden canlandırılması için çalışılmasının zamanı gelmiştir.”

Bugün, Adana Mutabakatı bağlamında Amerika’yı yeniden keşfetmiş gibi davranan iktidarın; dış politika ile ilgili adımlarını dışarıdan birilerinin zorlamasıyla attığı artık açıklıkla ortaya çıkmıştır. İktidar, dış politikada ortak akıldan yoksun kararlar aldığını bir kez daha göstermiştir.

CHP olarak, Adana Mutabakatını yeni keşfeden AKP iktidarını, bu mutabakatın gereklerini yerine getirmek için derhal Suriye ile doğrudan temas kurmaya çağırıyor, mutabakatta işaret edildiği üzere terörle mücadele konusunda ‘karşılıklılık ilkesi çerçevesinde’ Suriye ile işbirliği yapması gerektiğini hatırlatıyoruz."