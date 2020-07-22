CHP'li Çetin Osman Budak'tan öğrenci borçları için af teklifi

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, öğrenim kredisi kullanan üniversite mezunlarının borçlarının silinmesi amacıyla TBMM Başkanlığı'na bir yasa teklifi sundu.
Cumhuriyet’in ilanından bu yana hiçbir krizde görülmemiş şekilde genç işsizliği sorunuyla karşı karşıya gelindiğini dile getiren Budak, "Gelinen noktada her üç işsizden birisi gençtir. Üniversiteli işsiz sayısı bir milyonun üzerindedir. Bir de öğrenim kredisi borcu, gençlerin üzerine karabasan gibi çöküyor. Gelin bu yasayı çıkaralım, üniversite mezunu gençlerimize küçük de olsa bir nefes aldıralım" dedi.
Budak, teklifin gerekçesini ise, "Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 279 bin 797 kişi KYK tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmiş, 2019 yılında kredi borcu bulunan 217 bin gence e-haciz uygulanmıştır. Devam eden salgın sürecinde bu gençlerin istihdama katılmalarının zorluğu ortadadır. Bu durum hem gençlerimizi hem de ailelerini zorlayacak bir tabloyla karşı karşıya bırakacaktır" sözleriyle açıkladı.
"İşsiz üniversite mezunları KYK borcu altında eziliyor"
TÜİK'in Mart ayı verilerine göre 15-24 yaş arası kapsayan genç nüfusta işsizlik oranının yüzde 24,6, istihdam oranının ise yüzde 27,4 olduğunu belirten Budak, "Uzun süre işsiz kalan veya asgari ücretle iş bulabilen gençlerimiz, üniversite yıllarında aldıkları öğrenim kredilerinin borcu altında ezilerek yeni yaşamlarına adım atmaktadır. Öğrenim kredisi borcu olanların, mezun olduktan iki yıl sonra geri ödeme yapması gerekirken ekonomik mevcut koşullar altında bu ödemeler ne yazık ki yapılamamaktadır." ifadelerini kullandı.
Son 10 yılda öğrenim kredisi borcu olan 5 milyon öğrenciden borçlarını ödeyemeyen 217 bin gence e-haciz uygulandığına işaret eden CHP'li Budak, "Geleceğimizin teminatı gençlerimize istihdam olanağı yaratmak sosyal devletin olmazsa olmazlarındandır. Gençlerimize ihtiyaç duydukları ve hak ettikleri iş imkânlarını yaratmadan öğrenim borçlarının baskısı altında ezmek, sosyal devlet anlayışına da ters düşmektedir. Ulu Önder Atatürk’ün Cumhuriyeti emanet ettiği gençlerimizin sosyo ekonomik koşullarını iyileştirerek geleceğe güvenle bakmalarını sağlamak, Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve sorumluluğundadır." diye konuştu.