CHP'li Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul il örgütü Taksim'de düzenlenen 29 Ekim törenine katıldı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndan düzenlenen tören düzenlendi. Törene CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul il örgütü ve AKP dışındaki siyasi parti yöneticileri katıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekilleri Yüksel Mansur Kılınç ve Sezgin Tanrıkulu, İBB Başkan Vekili Hüseyin Aksu ve AKP dışındaki siyasi parti yöneticileri katıldı. Törene ayrıca İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Milletvekilleri, 1.Ordu Komutanı Org. Musa Avsever de katıldı. İstanbul Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın çelenk sunumlarıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajının okunmasıyla sona erdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı okunduğu sırada CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Erdoğan’ın mesajının siyasi propaganda kısmında tören alanından ayrılarak tören alanının dışında bekleyen partililerin yanına geçti. Parti çelenginin sunulması için resmi törenin bitişini polis barikatının arkasında bekleyen Kaftancıoğlu, AKP çelenginin tören alanına önceden alınması sebebiyle güvenlik mensuplarına; ‘’Bütün çelenkler alanın dışında bekletilirken bir siyasi parti çelenginin nasıl içeriye alındığının açıklamasını ve gereğini yapmak durumundasınız. Eşitlik gereği ya bütün siyasi parti çelenkleri içeri alınmalı ya da AKP’nin çelengini de dışarıya çıkarmak zorundasınız.” dedi.

Kaftancıoğlu ve güvenlik mensubu arasında yaşanan bu diyalogdan sonra CHP İstanbul İl Örgütü, Taksim Cumhuriyet Anıtı’na parti çelengini bıraktı. Tüm partililerin ve katılımcıların bayramını kutlayan CHP’li Kaftancıoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı’ndan ayrıldı.