CHP'li Çakırözer NATO Parlamenterler Meclisi’nde: Taliban'ı tanımayın

NATO Parlamenterler Meclisi (NATO PA) Genel Kurulu’nda konuşan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ın kadın hakları ve kız çocuklarının eğitimi konusunda giderek daha baskıcı bir politika izlediğini belirterek, “Bu iki konuda somut güvenceler alınmadıkça ne BM ne de bireysel olarak ülkelerimiz, Taliban yönetiminin tanınması yönünde hiçbir adım atmamalıyız” dedi.

Çakırözer, NATO paydaşlarına yaptığı konuşmada Afganistan'a acil insani yardım çağrısında bulunarak, "Temel ihtiyaçlar olan yiyecek ve giyecek konusunda Afgan halkına acil yardım eli uzatmalıyız” dedi.

NATO PA Genel Kurulu bugün Lizbon’da yapıldı. Toplantının açılışını yapan ABD Kongresi Başkanı Nancy Pelosi, bugünün Dünya Kız Çocukları Günü olduğunu anımsatarak, “Dünyayı yönetme imkanım olsa tek önceliğim kız çocuklarının eğitimi olurdu” dedi.

Genel Kurul’da söz alan TBMM Dışişleri Komisyonu ve NATO PA Türk Grubu Üyesi Utku Çakırözer, Pelosi’ye şu sözlerle karşılık verdi:

"Afganistan’da milyonlarca kadın ve kız çocuğu eve hapsedilme tehlikesiyle karşı karşıya"

“Biliyorsunuz bugün Dünya Kız Çocukları Günü. Ama ne yazık ki Afganistan’da milyonlarca kadın ve kız çocuğu eve hapsedilme, okullarına devam edememe ve toplumsal hayata eşit bireyler olarak katılamama tehlikesi ile karşı karşıya. Bayan Pelosi az önce, dünyayı yönetebilse tek hedefinin bu meseleyi çözmek olduğunu söyledi. Ben de huzurunuzda modern Türkiye’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla anmak isterim. Kadınların eşit haklara sahip olmasını ve kız çocuklarının eğitimini, batı ülkelerinden çok daha önce, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin temel kurucu ilkeleri arasına koyduğu için kendisine minnettarız.”

"Taliban terör ile bağlarını koparmadı"

Çakırözer, Afganistan’da kurulan Taliban hükümetine ilişkin de NATO PA Genel Kurulu’ndan dünyaya şu çağrıyı yaptı:

“Taliban yönetimi, BM’den ve tüm ülkelerden tanınma istiyor. Bu konuda acele etmemeliyiz. Çünkü öncelikle terör ile bağlarını koparmış değiller. Açıklanan hükümetlerinde 33 bakanın 18’i BM’nin ve ülkelerimizin terör listesinde. İkinci olarak da Afgan halkının temel hak ve özgürlüklerinin korunacağı konusunda güvence vermiyorlar. Tam tersine, başta kadın hakları ve kız çocuklarının eğitimi olmak üzere giderek daha baskıcı bir politika izliyorlar. Bu durum değişmedikçe, bu iki konuda somut güvenceler alınmadıkça ne BM ne de bireysel olarak ülkelerimiz, Taliban yönetiminin tanınması yönünde hiçbir adım atmamalıyız.”

"Afgan halkına acil yardım eli uzatmalıyız”

Çakırözer, BM ve NATO başta olmak üzere tüm dünyaya Afganistan’a acil insani yardım yapma çağrısında bulunarak, “Taliban’ı tanımak için acele etmeyelim. Ama kış gelmeden en temel ihtiyaçlar olan yiyecek ve giyecek konusunda Afgan halkına acil yardım eli uzatmalıyız” dedi. (ANKA)