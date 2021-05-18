CHP’li Çakırözer NATO Parlamenterler Meclisi'nde dünyaya seslendi: Filistin’de masum çocuklar öldürülürken sessiz kalmamalıyız

İsrail’in aralarında çok sayıda çocuğun da yer aldığı Filistinli sivillerin ölümüne neden olan saldırıları CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer tarafından NATO’nun gündemine taşındı. Dün yapılan NATO Parlamenterler Meclisi (NATO-PA) Genel Kurulu’nda söz alan TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Türkiye’nin kaygılarını dile getirerek, “Filistin’de masum çocuklar öldürülürken sessiz kalmamalıyız” çağrısında bulundu.

NATO Parlamenterler Meclisi’nin (NATO-PA) pandemi nedeniyle çevrimiçi yapılan genel kurul toplantılarına katılan TBMM heyetinde yer alan CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ittifakın İsrail’e daha güçlü tepki göstermesi çağrısında bulundu. Toplantıya başkanlık eden NATO PA Başkanı ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Gerry Connolly, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircia Geoana ve 30 üye ülke ve 11 gözlemci ülkeden 400’e yakın parlamentere çağrıda bulunan Çakırözer, İsrail’in Filistinli sivillere yönelik orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırıları karşısında güçlü bir tepki verilmesini istedi.

“Sessiz kalamayız, kalmamalıyız"

Çakırözer, NATO ittifakının Transatlantik bölgesinde güvenlik ve istikrarı tehdit eden aşırı terör örgütlerine karşı kolektif gücünü geçmişte gösterdiğini hatırlatarak, “Afganistan’da El Kaide ve başka bölgelerde IŞİD’e karşı birlikte mücadele verdik, veriyoruz. Demokrasi, hukuk devleti, barış, güvenlik ve istikrar gibi ortak değerlerimizi korumak istiyorsak bu radikal terör örgütlerinin verdiğimiz tüm mücadeleye rağmen hala nasıl militan devşirebildiklerine ve bunun nedenlerine odaklanmalıyız. Aşırılık yanlısı radikal terör örgütlerinin istismar ettikleri konuların başında Filistin meselesi gelmektedir, uluslararası toplumun on yıllardır İsrail-Filistin çatışmasını adil ve kalıcı bir çözüm bulamaması yatmaktadır” diye konuştu.

Çakırözer sözlerini şöyle sürdürdü:

“Radikal terör gruplarının yeni kadrolar toplarken istismar ettiği temel konulardan biri Filistin halkının on yıllardır İsrail saldırganlığı altında çektikleri acılar, yaşadıkları trajediler olmuştur. Bu çerçevede NATO Parlamenterler Meclisi olarak biz uluslararası toplumu bu meseleye adil ve kalıcı çözüm bulunması için çabalarını hızlandırmaya teşvik etmeliyiz. Ama bu arada aralarında çocukların da bulunduğu masum Filistinliler İsrail’in orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılar da hayatını kaybederken bizler sessiz kalamayız ve kalmamalıyız.”

“İsrail’in bu orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarına son vermesi için uluslararası toplumun gerekli tepkiyi göstermesine büyük ihtiyaç vardır”

Türkiye’nin kaygılarına da değinen Çakırözer, “NATO ittifakının Ortadoğu’ya en yakın üyesi olan ülkemiz ve halkımız Filistin’de getirilen haksız kısıtlamalar ve kutsal mekanlara yönelik saldırılar ve sonrasında sivillere yönelik artan şiddetten ve gerginliğin tırmanmasından çok büyük endişe duymaktadır. Aralarında çocuklar ve uluslararası medya kuruluşlarının da bulunduğu silahsız sivillere yönelik İsrail saldırılarının durması için dünyanın süratle harekete geçmesi gerekir. Tabii ki Hamas’ın roketlerini de kınamalıyız ama öncelikle İsrail’in orantısız ve ayrım gözetmeksizin yürüttüğü saldırıları mutlaka kınamalıyız. İsrail’in bu orantısız ve ayrım gözetmeyen saldırılarına son vermesi için uluslararası toplumun gerekli tepkiyi göstermesine büyük ihtiyaç vardır. Uluslararası toplum ve özellikle de bizim kendi platformumuz olan NATO Parlamenterler Meclisi İsrail’e daha fazla sivilin hayatını kaybetmesine neden olacak bu saldırılarını sona erdirmesi çağrısını yapmalıyız” diye konuştu.