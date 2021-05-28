CHP’li Çakırözer, iktidara seslendi: Nerede kaldı İnsan Hakları Eylem Planı’nız?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Grup toplantısında yaptığı konuşmada, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik provokasyon girişimine ilişkin “Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler” sözlerine yanıt verdi. Çakırözer, “İfade özgürlüğünü genişleteceğiz. Kişi özgürlüğü ve güvenliğini güçlendireceğiz’ diyorsunuz, sonra da gidip Sayın Akşener'i, Sayın Kılıçdaroğlu'nu 84 milyonun önünde hedef göstermekten kaçınmıyorsunuz. Hani nerede kaldı İnsan Hakları Eylem Planınız” dedi.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AKP Grup Toplantısı’nda sarf ettiği sözleri değerlendirdi.

Erdoğan’ın, Akşener’e yönelik; “Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler” açıklaması karşısında Çakırözer, yine Erdoğan’ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı’nı anımsattı.

Çakırözer, şunları söyledi:

“İfade özgürlüğünü genişleteceğiz. Kişi özgürlüğü ve güvenliğini güçlendireceğiz. Nefret söylemi ve ayrımcılıkla mücadele edeceğiz' diyorsunuz, sonra da gidip muhalefet liderlerini Sayın Akşener'i, Sayın Kılıçdaroğlu'nu 84 milyonun önünde hedef göstermekten kaçınmıyorsunuz. Hani nerede kaldı İnsan Hakları Eylem Planı’nız. Hani ifade özgürlüğü, kişi güvenliği artacak, nefret söylemi bitecekti.”

"Dünyanın size olan bakışı değişmeyecek"

“Hopa’da çay üreticilerine yönelik polis müdahalesini de gündeme getiren Çakırözer, “Hopa'da çay üreticilerinin karşısına polisi çıkarıyorsunuz, gözaltına aldırıyorsunuz. ‘Uluslararası insan hakları mekanizmasıyla iş birliği’ diyorsunuz bu kitapçıkta, sonra İstanbul Sözleşmesi'ni feshediyorsunuz. Demokrasi vaatlerinizin sadece kâğıt üzerinde kaldığını göstermekte böyle ısrar ettikçe dünyanın size olan bakışı değişmiyor, değişmeyecek.”

"Aynayı kendinize çevirin"

Çakırözer, Meclis’e getirilen uluslararası anlaşmaların dünya ile ilişkilerin düzeltilmesi için yeterli olmadığını söyledi. Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye’yi ele alan raporlarını gündeme getiren Çakırözer, şöyle konuştu:

“Avrupa Konseyi’nden, Avrupa Parlamentosu’ndan art arda olumsuz Türkiye raporları geliyor. Bir dönem Türkiye'nin AB üyelik sürecine alkışlarla, Türk bayraklarıyla ‘evet’ diyen Avrupa Parlamentosu, şimdi ‘Bu süreç durmalı’ diyor. Dünyadaki Türkiye algısının bu 180 derecelik değişimi üzerinde durmak, düşünmek zorundayız. Türkiye'ye karşı ön yargıları olabilir, nitekim var da ama yeni değil, bizi alkışlarla davet ettikleri dönemde de vardı. Peki, şimdi değişen ne? Yanıt için aynayı kendimize çevirmemiz gerek.”

"Hukuk devletini güçlendirmezsek itibarımızı koruyamayız"

Cezaevlerindeki düşünce suçlularının durumunu değerlendiren Çakırözer, şunları söyledi:

“İşte, Osman Kavala'nın durumu. Tam 1304 gündür tutuklu. Tahliye kararlarına rağmen zindanın kapısına kilit üstüne kilit vuruluyor. Yargılama değil, ‘tragediaya’ dönüştü. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ‘Hak ihlali var.’ Dedi, ama dinleyen yok. Aynı şekilde, Selahattin Demirtaş, Ayhan Bilgen, Ömer Faruk Gergerlioğlu ve daha yüzlerce seçilmiş milletvekili, belediye başkanı, Meclis üyesi düşündüklerini ifade ettikleri için aylardır, yıllardır zindanlarda. Televizyonlar karartılıyor; gazeteler, haber siteleri sansürleniyor. Biz demokrasimizi, hukuk devletimizi güçlendirmezsek buradan kaç anlaşma çıkarırsak çıkaralım ülkemizin itibarını, saygınlığını ve ulusal çıkarlarımızı koruyamayız.”