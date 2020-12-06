CHP'li Çakırözer, helikopter motoru açılışında 'sabotaj' iddiasını Meclis'e taşıdı: Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı, Eskişehir’deki Helikopter Motoru TEİ-TS1400’ün teslim töreninde kameralara yansıyan, TEİ Genel Müdürü Faruk Akşit’in “Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz” sözünü CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer meclis gündemine taşıdı.

Çakırözer, "Bu projenin sahibi Savunma Sanayi ve Cumhurbaşkanlığıdır. Fuat Oktay’dan en kısa sürede yanıt vermesini bekliyoruz” dedi.

"Cumhurbaşkanlığı yanıt vermek zorundadır"

Tören sırasında Akşit’in ‘töreni sabote etmek isteyenler var’ şeklindeki sözlerini ve daha sonrasında motorun çalışma görüntülerinin canlı yayına verilemediğini hatırlatan Çakırözer, “(Akşit’in) Bu şirketi bize Cumhurbaşkanlığı önerdi şeklindeki sözleri büyük şüpheler yarattı” dedi. Çakırözer, “Bu sabotaj iddialarına, törenin projenin sabote edildiğine yönelik iddialara Cumhurbaşkanlığı yanıt vermek zorundadır. Savunma Sanayi Başkanlığı doğrudan Cumhurbaşkanlığı’na bağlıdır. Bu projenin sahibi Savunma Sanayi ve Cumhurbaşkanlığıdır. Fuat Oktay’dan en kısa srede yanıt vermesini bekliyoruz” diye konuştu.

"Motorun çalışması neden canlı yayında gösterilmedi?"

TBMM Başkanlığı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması talebiyle bir soru önergesi veren Çakırözer, şu soruları yöneltti:

“Bu töreni ya da bu projeyi sabote etmek isteyenler kimlerdir? Bu motor var mı çalışıyor mu? Eğer çalışıyorsa canlı yayında neden gösterilemedi? Canlı yayından sorumlu olan şirket kimdir? ‘Cumhurbaşkanlığı önerdi’ denilen şirketin sorumluları kimlerdir? Cumhurbaşkanlığı törenlere neden TRT ya da AA yerine canlı yayınlar için özel bir şirket zorunluluğu getirmektedir? Bu şirket bu tören için TEİ’den ne kadar bedel almıştır? Şirkete Cumhurbaşkanlığı bütçesinden ödeme yapılmış mıdır? Son 5 yıl içerisinde ne kadar ödeme yapılıştır? Bu şirket Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı törenlerden kaçının sorumluluğunu üstlenmiştir?”

Teslim töreninde 'sabotaj' krizi

Erdoğan’ın video konferans ile katıldığı ilk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400’ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni’nde motorun geç çalışması krize neden oldu. Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit’e ayrı ayrı “Hazır mıyız?” diye sordu. Bu sırada Akşit’in, “Töreni sabote etmek isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz" dediği duyuldu.

Genel Müdür Akşit, daha sonra çalışanları “Bu şirketi Cumhurbaşkanlığı önerdi bize, işinizi düzgün yapın” sözleriyle uyardı. Akşit’in konuşması sırasında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın da “Tamam geç oraları” dediği duyuldu.