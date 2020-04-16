CHP'li Utku Çakırözer'den RTÜK cezalarına tepki: Fatih Portakal’ın dediklerinin nesi yanlış?

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, RTÜK’ün FOX, TELE1, Halk TV, Haber Global’e verdiği cezaları eleştirerek “halkın haber alma hakkına darbe” nitelendirmesi yaptı. Çakırözer, Fatih Portakal’ın dediklerinin nesi yanlış? Belediyelerimizin, halkımızın ihtiyaçları için başlattıklari kampanyalar engellenmedi mi? Diyanet hiç olmadığı kadar siyasallaşmadı mı? Bunların nesi doğru değil” diye sordu.

Koronavirüs'le mücadele kapsamında 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağının ani bir şekilde ilan edilmesi nedeniyle hafta sonu bakkallar, marketler ve gazete bayileri kapanmıştı. Maliyetini kendi karşılayan bazı gazeteler belediyelerin de yardımıyla vatandaşlara dağıtılmıştı.

CHP'li Çakırözer, Koronavirüs salgını döneminde 30 büyük il ve Zonguldak’ta hafta sonu için geçerli olan sokağa çıkma yasağında yurttaşların gazetelere ulaşma sorunu TBMM Genel Kurul gündemine taşındı. Çakırözer, halkın gazetelere ulaşması için İçişleri Bakanlığı’na çağrı yaptı. Çakırözer, satışların yüzde 90’ının yasaklı illerde olan ve tirajları düştüğü için zorlanan gazeteler için Basın İlan Kurumu’ndan maddi destek istedi.

“Gerekli çalışmalara izin çıksın”

Sokağa çıkma döneminde halkın gazetelere ulaşmasının hayati önemde olduğunu belirten Çakırözer, “Gazete ekmek gibi su gibi ihtiyaçtır. İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı dönemlerinde gazete bayilerinin sınırlı saatlerde de olsa açık kalmasını sağlamalı, matbaa çalışanları ve dağıtım araçlarının gerekli çalışmalarına izin verilmelidir” dedi.

“Yerel basın desteklenmeli”

Çakırözer, Koronavirüs salgının başladığı 11 Mart itibariyle tiraj kaybeden, sokağa çıkma yasağı ile maddi olarak zorlanan yerel ve ulusal basının finansal olarak desteklenmesini istedi. Çakırözer, “Basın İlan Kurumu dar boğazdan geçmekte olan gazetelere maddi destek sağlamalı” dedi. Yerel gazete ve kanallar için de önerilerde bulunan Çakırözer, “Yerel basına KOSGEB kredisi verilmeli. Yerel kanalların Türksat uydu bedelleri, RTÜK payı ve frekans bedelleri düşülmeli ve salgın sonuna kadar ertelenmelidir. Kamu spot yayınlarının ücretlendirmek suretiyle Türksat ve RTÜK ile mahsuplaşma imkanı sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

“RTÜK cezaları haber alma hakkına darbedir”

RTÜK Üst Kurulu’nun FOX’ye üst limitten idari yaptırım ve üç kez program durdurma cezası ile TELE1, Halk TV, Haber Global’e verdiği cezalara tepki gösteren Çakırözer, “Korona ile mücadele ile halkın haber alma hakkını ve basın özgürlüğünü ortadan kaldıran uygulamalar kaygı vericidir. Bu cezalar kabul edilemez” dedi. Sunucu Fatih Portakal’ın Koronavirüs hakkındaki değerlendirmelerini anımsatan Çakırözer, “Fatih Portakal’ın dediklerinin nesi yanlış? Belediyelerimizin, halkımızın ihtiyaçları için başlattıklari kampanyalar engellenmedi mi? Eskişehir Büyükşehir ve Odunpazarı Belediyemizin fakirin fukaranın karnını doyuran aşevleri kapatılmadı mı? Diyanet hiç olmadığı kadar siyasallaşmadı mı? Bunların nesi doğru değil” diye sordu. Çakırözer, cezaların basın özgürlüğüne ve halkın haber alma hakkına darbe olduğunu belirtti.

Ne olmuştu?

RTÜK, yayıncının ana haber sunucusu Fatih Portakal’ın 30, 31 Mart ve 1 Nisan 2020 tarihlerindeki Koronavirüs gündemiyle ilgili yaptığı yorumları değerlendirdi. Kurul, Fatih Portakal’ın toplumu kin ve düşmanlığa sevk ettiğine hükmetti.

İfadelerin tarafsızlığa aykırı bir şekilde halkın birlik ve beraberliğinin sağlanmasına zarar verici nitelikte olduğu kanaatine varan RTÜK, 6112 sayılı Kanun’un 8/1/b maddesinde yer alan “Yayın hizmetleri, Irk, dil, din, cinsiyet, sınıf, bölge ve mezhep farkı gözeterek toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez veya toplumda nefret duyguları oluşturamaz” hükmü kapsamında FOX TV’ye üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma cezası verilmesine karar verdi.

RTÜK Kanununa göre, FOX TV'nin aynı ihlali tekrarlaması halinde yayın lisansının iptaline karar verilebiliyor.

RTÜK ayrıca TELE 1'e üst limitten idari yaptırım ve 3 kez program durdurma, HALK TV’ye ve Haber Global'a üst limitten idari para cezası vermişti.