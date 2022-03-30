CHP'li Çakırözer'den Özbekistan'a yapılan resmi ziyarette Bilal Erdoğan'ın protokolde yer almasına tepki: Türkiye Cumhuriyeti aile şirketi değildir

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyarete AKP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ile AKP Kadın Kolları üyesinin katılmasına ve Bilal Erdoğan’ın resmi protokolde ilk sırada yer almasına tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti parti devleti değildir. Aile şirketi hiç değildir" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in daveti nedeniyle dün resmi ziyarette bulunmak üzere Özbekistan'a gitti.

Ziyarete AKP Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Nur Çümen ve AKP Kadın Kolları üyesi Zehranur Yılmaz'ın da katılmasına tepki gösteren CHP'li Çakırözer, "Cumhurbaşkanını taşıyan uçak resmi makam uçağıdır. Tüm harcamaları 84 milyonun vergilerinden ödenmektedir" ifadelerini kullandı.

Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda şöyle konuştu:

"Parti devletini andıran görüntüleri esefle kınıyoruz"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Özbekistan’a resmi ziyaretindeki, parti devletini andıran görüntüleri esefle kınıyoruz. Cumhurbaşkanını taşıyan uçak resmi makam uçağıdır. Tüm harcamaları 84 milyonun vergilerinden ödenmektedir. Hal böyleyken o uçağa AKP’li gençlik kolları üyelerinin davet edilmesi demokratik devletin olmazsa olmazı olan hesap verebilirlik ilkesine aykırıdır. Aynı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda AKP milletvekilleri ve il başkanlarına yemek verilmesi gibi demokratik hukuk devleti ilkeleri ile bağdaşmaz."

"84 milyonun bütçesini yazlık, kışlık, uçan saraylarında har vurup harman savuranlardan bu millet hesap soracaktır"