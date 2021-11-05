CHP'li Çakırözer "büyükelçi" görüntülerini paylaştı: Kurtlar Vadisi müziğiyle elçiliğe giriş yapan, çalışanlarına selam durduranlar var

Dışişleri Komisyonu'nun CHP'li üyesi Utku Çakırözer, AKP'nin atadığı büyükelçilerin sosyal medyadan paylaştığı fotoğraf ve videoların "şaşırtıcı" olduğunu belirterek, "Akrabasının iş tanıtımını yapan, lokantada güven mektubu veren, Rizeliliğini kalıntılamak için çay toplama görüntüsü, Kurtlar Vadisi müziği ile büyükelçiliğe giriş videosu paylaşan, çalışanlarına önünde selam durduran büyükelçiler var. Dışişleri Bakanlığı’nın kurumsal yapısını erozyona uğrattınız" dedi.



TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Utku Çakırözer, Meclis’teki bütçe görüşmelerinde Dışişleri Bakanlığı’nın dış politikadaki ağırlığının yok edildiğini söyleyerek, AKP’nin atadığı büyükelçilerin şaşırtıcı fotoğraf ve video paylaşımlarına tepki gösterdi.

"Dışişleri Bakanlığı'nı İbrahim Kalın mı, Fahrettin Altun mu yürütüyor beli değil"

Dışişleri Bakanlığı’nın dış politikanın belirlenmesi ve uygulanması sürecinden dışlandığını söyleyen Çakırözer, "Dışişleri Bakanlığı tek görevi mesaj iletmek olan haberleşme kurumuna döndü. Dışişleri Bakanlığı’nı Mevlüt Çavuşoğlu mu yürütüyor yoksa Savunma Bakanı mı, İbrahim Kalın mı, Fahrettin Altun mu? Belli değil" dedi.

"Tarihte yaşanmamış görüntüler"

Çakırözer görüşmeler sırasında AKP’nin atadığı bazı büyükelçilerin çalışanlarına selam durdurduğu ve akraba bürosu tanıtımı yaptığı fotoğraf ve video paylaşımlarının fotoğraflarını da gündeme getirerek şöyle konuştu: "Bir yanda siyasi atamalar var. Büyükelçilik koltukları AKP'li milletvekilleri için, saray bürokratları için emeklilik projesine dönüştü. Dışarıdan atanan isimler arasında kimler yok ki? Rüşvet dosyalarının objelerinden tutun da neler neler? Hadi bunlar dışarıdan atananlar, bir de Bakanlıktan yetiştiği söylenen büyükelçilere bakıyoruz işte fotoğrafı, yeğeninin avukatlık firmasını büyükelçilik sitesinden tanıtıyor.



Restoranda güven mektubu sunan mı ararsınız, Rize’de çay toplayan mı, Kurtlar Vadisi müziğiyle büyükelçiliğe giriş videosu çeken mi? Evinin kapısında çalışanlarını dizip kendisine selam verdirip videosunu sosyal medyada yayınlayan mı dersiniz! Dışişleri Bakanlığı tarihinde görülmemiş görüntüler. Bunların hepsi bizi üzüyor. ‘İçeridekilerden ancak bu kadarı çıkıyor, onun için biz de milletvekillerimizi, dönem arkadaşlarımızı büyükelçi yapmak zorundayız’ mı diyorsunuz bizlere ? Öyle diyorsanız, bu Bakanlığın özveriyle çalışan yüzlerce çalışanına, yıllardır kenarda beklettiğiniz onlarca kıdemli diplomata büyük haksızlık yaparsınız."

"İzlenen dış politika maalesef sarayın iç politikasıdır"

"İzlenen dış politika maalesef sarayın iç politikasıdır" diyen Çakırözer, "Bunun sonucunda, geleneksel dostlarımız, müttefiklerimiz ve komşularımızla ilişkilerimizde ciddi zemin kaybına uğradık. Güvenilirliğimiz ve tarafsızlığımız yara aldı.



Zamanında Türkiye'nin dostu olan ülkeler, Türkiye'ye hasım cepheler oluşturma içinde yer alıyorlar. 72 yurt dışı ziyareti, 260 telefon, 40 video konferansı. Sonuç büyük yalnızlık. Dış politikayı iç politikaya malzeme etme inadınız, ideolojik, saplantılı politikalarınız nedeniyle Doğu Akdeniz'de kıpırdayamaz hâldeyiz. Gemiler nerede? Memleketiniz Antalya'da" dedi.

"Kendi vatandaşımızın hakkını başkaları savunuyor"

Çakırözer, 4 yıldır tutuklu iş insanı Osman Kavala’nın serbest bırakılmasına ilişkin 10 büyükelçinin yaptığı açıklamalara da değinerek, "Sayın Bakan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının önemini, uygulanması gerekliliğini belki de bu salonda en iyi bilen kişisiniz. Avrupa Konseyi’nde görev yapan birinin bugünün dünyasında insan hakları konusunun bir içişleri müdahalesi olmadığını bilmemesi düşünülemez.



Biz değil miyiz ‘Yunanistan, Batı Trakya'yla ilgili AİHM kararlarını uygulamıyor’ diyen? Hadi büyükelçiler ortak açıklamayla yanlış yaptı, iyi ama kendi vatandaşınızın, kendi ülkemizin yargısı nedeniyle karşı karşıya kaldığı bir adaletsizlik var ortada. Kendi vatandaşımızın hakkının Batı ülkeleri tarafından savunuluyor olması ülkemiz açısından, hele hele sizin açınızdan bir büyük ayıp değil midir? Ayrıca ‘diplomatik zafer’ diyorsunuz, hakikaten buna inanıyor musunuz? Öyleyse, Hollanda Başbakanı’nın hem de Genel Başkanınız, Cumhurbaşkanıyla görüştükten sonraki açıklamasını nereye koyacaksınız?" diye sordu.

Video için tıklayın...