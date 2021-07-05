CHP'li Bulut: Yanlış tarım politikalarının bedeli çiftçiye ödetiliyor; tarım uçurumun kenarına itildi

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, hükümetin yanlış tarım politikaları uyguladığını ve faturasının da çiftçiye ödettirildiğini savundu. Bulut ayrıca çiftçinin ve üreticinin yoksulluğa itilerek, tarımın uçurumun kenarına getirildiğini vurguladı.

Bulut tarım sektörünün bankalara olan toplam borcunun mayıs ayında 1,7 milyar lira artarak 145,3 milyar liraya yükseldiğini söyledi.

CHP'li vekil, Çiftçilerin borçlarının, 108 milyar liralık kısmının kamu bankalarına, 37,3 milyar liralık kısmının ise özel bankalara olan kredi borçlarından kaynaklandığını belirtti. Bu borçların 4,8 milyar liralık kısmının ise zamanında ödenmediği için takipte olduğunu kaydetti.

Bulut'un yaptığı yazılı açıklama şöyle:

"İktidarın yanlış tarım politikalarının bedeli, yüksek girdi maliyetleri altında ezilen çiftçiye borç olarak geri dönüyor. Uygulanan çarpık politikalar, bu politikalardaki ısrar ve plansızlık nedeniyle çiftçimiz, üreticilerimiz yoksulluğa itildi; tarım, uçurumun kenarına getirildi. Borç batağına saplanan çiftçimiz desteklenmek yerine sürekli vergilendirilmekte, haciz-icra kıskacına alınıyor. Tarımda kullandığı girdilerin- mazot, gübre, ilaçlama, su, elektrik- bedelini karşılayamayan çiftçilerimiz, aldıkları kredileri geri ödeyemiyor."

Burhanettin Bulut, yüksek girdi maliyeti altında ezilen çiftçinin ürününün pazarda hak ettiği değeri bulamadığını vurguladı.