CHP’li Bulut’tan Libya’ya aşı gönderme kararına tepki: Eve lazım olan camiye haramdır

TBMM Sağlık Komisyonu üyesi, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, pandemi döneminde diğer ülkelere yapılan medikal yardımı sordu. Bulut, "Türkiye’de aşılama bitmeden yurt dışına aşı göndermenin akılla bir izahı yok. Eve lazım olan camiye haramdır" dedi.

ANKA’da yer alan habere göre, Bulut, "Daha nüfusumuzun yüzde 13’ü aşılanmışken, Avrupa’da en yüksek vaka oranı bizdeyken, her gün 200’ün üzerinde vatandaşımız hayatını kaybederken ve ölümlerin sayısı giderek artarken; henüz kronik hastalar, öğretmenler, risk grupları aşılanmamışken, vatandaş aşı beklerken, zar zor temin ettiğimiz, üreticisi olmadığımız aşıyı Libya’ya hibe ediyoruz. Türkiye’de aşılama bitmeden yurt dışına aşı göndermenin akılla bir izahı yok. Eve lazım olan camiye haramdır." ifadesini kullandı.

Bulut’un Bakan Koca’ya yönelttiği sorular şöyle:

“Ülkemiz, hangi ülkelere, kaç doz Koronavirüs aşısı hibe etmiştir? Covid-19 nedeniyle ayrı ayrı belirtilmek üzere hangi ülkeye ne kadar maddi yardım yapılmıştır? Hangi ülkeye, ne kadar maske, koruyucu ekipman, tanı kiti, tulum, önlük ve gözlük ve hibe edilmiştir? Hangi ülkeye, ne kadar erzak yardımı yapılmıştır? Pandemi boyunca kaç ülke Türkiye’den yardım talebinde bulunmuştur? Bu ülkelerden hangilerine yardım edilmiş, hangilerine edilmemiştir? Pandemi sürecinde Türkiye’ye maddi yardım yapan ya da medikal malzeme yardımı yapan ülke var mıdır?”