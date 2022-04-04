CHP'li Bulut: Milli ve yerli olma konusunda övünen iktidarın Avrupalının çöpünü ithal etmesi kadar büyük bir ihanet yoktur

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut yanında getirdiği çöpleri TBMM kürsüsüne koyarak Türkiye'nin Avrupa'dan plastik atık ithal etmesine tepki gösterdi. Bulut "Milli ve yerli olma konusunda övünen, bunu dile getiren bir iktidarın, Avrupalının çöpünü ithal etmesi kadar büyük bir ihanet yoktur" dedi.

TBMM'de basın toplantısı gerçekleştiren CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, plastik atıkların İngiltere'den Adana'ya gelişinin GPS sistemiyle takip edildiği haberleri üzerine “Denetim sonucunda herhangi bir plastik atığa rastlanmamıştır” diyen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a Meclis kürsüsünde Adana'dan getirdiği çöpleri sergileyerek tepki gösterdi.

Bulut, “Özellikle Adana başta olmak üzere Türkiye'de son dönemlerde plastik atıklarla ilgili haber oluyor, 2019 yılında daha çok Alman ve İngiliz haberlerinde sıkça bölgeye kendi ülkelerinden getirilen ithal plastiklerle ilgili haberle yapıldı ancak geçen hafta Bakanın açıklamasına kadar bu konu hükümet yetkilileri tarafından hiçbir şekilde lafı bile edilmedi.” dedi.

2019 yılında geri dönüşümü olmayan çöplerin Türkiye’ye gelmeye başladığını anlatan Bulut, şunları söyledi;

"2019 yılında Türkiye Avrupa'nın en çok plastik atık ithal eden ülkesi oldu"

"2018 yılında bu plastik atıkların ana toplayıcısı Çin ‘Artık ben kendi atığımla' ilgileneceğim diye bir karar açıkladı. Avrupa ülkeleri kendi plastik atıkları başta olmak üzere geri dönüşümü olmayan çoğu ürünü Çin'e ihraç ediyorlardı.

O tarihten sonra Avrupa ülkelerinin girmiş oldukları yeni rota arayışında Malezya, Tayland, Vietnam gibi ülkelere ihraç edilmeye başlandı. Ancak bunu durdurdular. Bu ülkeler bunları geri dönüşüme çevirme ihtimalleri olmadığı için durdurdu.

2019 yılında bu ürünler Türkiye'ye gelmeye başladı. İngiltere'den, Almanya'dan çıkan ürünler rotayı Çin yerine Türkiye'ye çevirdiler. 2019 yılında Türkiye Avrupa'nın en çok plastik atık ithal eden ülkesi oldu. 2019 yılında Türkiye'ye 582 bin ton plastik atık ithal edildi.

2020 yılında bu oran 660 bin tona kadar çıktı. Bu ithal edilen çöpler içerisinde en çok İngiliz hükümetinin gönderdiği çöpler var. Bu Avrupa'nın uzun yıllardır yaptığı bir sistem."

"Çöpler çöp atım yerlerine değil münferit yerlere boşaltılıyor"

Bulut, çöplerin, çöp atım yerleri yerine münferit yerlere boşaltıldığı vurgulayarak, “Bu ürünlerin Türkiye'ye gelişinde önceleri plastik atık olarak yüzde 99 plastik atık, yüzde 1 çöp olarak ifade ediliyordu. Ancak 2019'un sonlarında neredeyse yarı yarıya çöp yarı yarıya plastik atık olduğu ortaya çıktı. Denetimsiz bir şekilde önce İzmir'de daha sonra Adana'nın muhtelif yerlerinden bu çöpler çöp atım yerlerine değil münferit yerlere boşaltıldığı ortaya çıktı. Bunu da Greenpeace tespit etti.” ifadelerini kullandı.

Yanında getirdiği çöpleri gösteren Bulut şöyle konuştu:

"Türkiye'ye bu ürünlerin getirilmesi Türkiye'ye yapılan bir ihanettir"

“Bugün buraya karşınıza çıkma gerekçem; tıbbi atıklarında bu çöplerin içerisinde olduğu, bu gördüğünüz ürün serum seti diye tabir ettiğimiz hastanelerde kullanılan bir ürün. Serum poşeti tıbbi atık olarak kullanılır. Hastaneden ya da eczaneden çıkan tıbbi atıklar ayrı bir çöp kutusuna dökülür ve ayrı bir uygulamayla imha edilir. Ancak Avrupalının kendi çöpüne dökemediği tıbbı atık Türkiye'ye gelmektedir, bu da onun göstergesi. Uzun sözün kısası Türkiye'ye bu ürünlerin getirilmesi Türkiye'ye yapılan bir ihanettir. Özellikle yerli olma konusunda övünen ve bunu sürekli dile getiren bir iktidarın Avrupalının çöpünü Türkiye'ye ithal etmesi kadar yapılabilecek başka bir ihanet tarzı yoktur.”