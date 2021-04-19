CHP'li Bulut: Hâkim ve savcılar aşı olurken, avukatlar neden olamıyor?

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, hâkim ve savcılara aşı önceliği verilmesine rağmen daha büyük risk altındaki avukatların ayrı tutulmasına tepki gösterdi. Bulut, “Yargıdaki bu çifte standardın gerekçesi nedir?” diye sordu.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, yargı mensuplarına aşı uygulamasının başlamasına rağmen avukatların aşıda öncelikli risk grubundan ayrı tutulmasını Meclis gündemine taşıdı. TBMM Başkanlığına Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Bulut, hâkim ve savcılara aşı önceliği sağlanmasına rağmen Koronavirüs salgınından etkilenen kesimlerin başında gelen avukatların ayrı tutulduğunu kaydetti.

"Avukatlar daha daha riskli durumda"

Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, yargı faaliyetine katılan hakim, savcı ve memurların mekanlarının sabit ve mesai saatlerinin sınırlı olmasına rağmen avukatların çok sayıda kişi ile farklı zaman ve mekânlarda görüşmek ve iletişimde bulunmak zorunda olduğuna dikkat çeken Bulut, “Türkiye’de sayıları 140 bini bulan avukatlar adliyeler, mahkemeler, belediyeler, valilikler, kaymakamlıklar gibi birçok devlet kurumunda, hukuki ilişkilerin ve hukuki ihtilafların olduğu her yerde çok sayıda kişi ile saat sınırı olmaksızın yakın iletişim halindedir. Avukatların Koronavirüs aşısı olmaları bulaşın azaltılması, toplumunun sağlığının korunması için gerekli olduğu açıkça ortadadır” dedi.

Avukatlar risk grubuna alınacak mı?

Avukatların da hâkim ve savcılar gibi Koronavirüs aşısı yapılacak öncelikli risk grupları arasına alınmasını isteyen Bulut, Bakan Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

-"Avukatların, Koronavirüs aşısı yapılacak öncelikli risk gruplarının arasına alınmama nedeni nedir?

-Avukatlar, Koronavirüs aşısı yapılacak öncelikli risk grupları arasına alınacak mıdır?

-Daha büyük risk altında olan avukatlar hakim ve savcılardan neden ayrı tutulmuştur? Bu çifte standardın gerekçesi nedir?

-COVID-19 nedeniyle önergenin yanıtlandığı tarihe kadar kaç avukat ve yargı mensubu hayatını kaybetmiştir?"

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