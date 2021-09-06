CHP'li Bulut: 4 milyon 274 bin KOBİ bankalara borçlu; 286 bini yasal takipte

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) bankalara olan kredi borcunun 55,2 milyar lira daha artarak 961,2 milyar liraya yükseldiğini bildirdi. 4 milyon 274 bin KOBİ’nin bankalara borcu olduğunu açıklayan Bulut, borcunu ödeyemeyen 286 bin KOBİ’nin bankalar tarafından yasal takibe alındığını kaydetti.

Burhanettin Bulut, KOBİ’lerin içinde bulunduğu ekonomik krize ilişkin açıklama yaptı. Bulut, KOBİ’lerin bankalara olan kredi borcunun, bu yılın ilk yedi aylık döneminde 55,2 milyar lira daha artarak 961,2 milyar liraya kadar yükseldiğini açıkladı.

"4 milyon 274 bin KOBİ bankalara borçlu"

Bankalara borcu olan KOBİ sayısını 4 milyon 274 bin olarak açıklayan Burhanettin Bulut, borcunu ödeyemeyen 286 bin KOBİ’nin bankalar tarafından yasal takibe alındığını bildirdi.

İktidarın açıkladığı büyüme rakamlarının masal olduğunu öne süren Bulut, esnafından çiftçisine, emekçisinden emeklisine her kesimin borç içinde hayatını idame ettirmeye çalıştığını söyledi.

"Vatandaşın borcu 8 ayda 938.4 milyar liraya yükseldi"

Vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan borcunun bu yılın ilk 8 ayında 938,4 milyar liraya yükseldiğini ifade eden Bulut, “Vatandaşların vadesinde ödeyemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçları, 15 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5,5 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 20,5 milyar lira düzeyinde bulunuyor” dedi.

"İktidar vatandaşın cüzdanına yük"

İktidarın TÜİK aracılığıyla rakamlarla oynayarak güllük gülistanlık bir tablo çizdiğini iddia eden Bulut, mutfakta vatandaşın tenceresinin kaynamadığını, kredi ile ayakta durmaya çalışan esnafın borçlarını, kredilerini ödeyemediğini söyledi. Her gün gelen zamların vatandaşın belini büktüğünü kaydeden Bulut, “Ekonomi berbat durumda. İktidar, milletin cüzdanına, sırtına bir yüktür” dedi.