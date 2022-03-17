CHP'li Bülbül: Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, dört kutsal kitapta da yer alan zeytinle ilgili tek bir laf bile etmedi

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Süleyman Bülbül, zeytin alanlarını maden sahalarına açan yönetmelikle ilgili Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a seslenerek, "İlgisi olmayan konularda bile açıklama yapan Erbaş dört kutsal kitapta da yer alan zeytinle ilgili tek bir laf bile etmedi" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a dört kutsal kitapta yer alan zeytinin ilk ve ölümsüz ağaç olduğunu hatırlatan CHP'li Bülbül, “Zeytin dört kutsal kitap yer alıyor. Yani zeytin kutsaldır. Diyanet İşleri Başkanı ilgisi olan olmayan her konu hakkında konuşuyor. ‘Keşke Yunan kazansaydı' diyen Fesli Kadir'i ziyaret ediyor. Bunu özellikle söylüyorum, çünkü ben Ege çocuğuyum, bizler Efeyiz. Bizler o Yunanları Ege'den atan dedelerin, nenelerin torunlarıyız.

Zeytini talan edecek, yağmalayacak olan yönetmelik çıktı ama Diyanet İşleri Başkanı'nın bununla ilgili hiç sesi çıkmıyor. Kutsal meyve hakkında konuşmuyor. Çünkü onun derdi Pakistan'a özel uçakla gitmek, onun derdi makam arabasıyla uğraşmak, onun derdi halkın en önemli sorunları hakkında bir şey dememek. Yolsuzlukla, yoksullukla ilgili hiçbir şey dememek, söz etmemek.“ dedi.

Parlamenter sistem vurgusu

Sözcü'nün haberine göre, yönetmelikle kanunu değiştiren iktidara sert sözlerle yüklenen CHP'li Bülbül, “Anayasanın 56'ncı maddesi der ki: “Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. Ama yönetmelikle siz kanunu değiştiriyorsunuz, siz yönetmelikle anayasayı değiştiriyorsunuz.

İşte AKP'nin nitelikli kuvvetler ayrılığı dediği bu. Yönetmeliği, kanunun ve anayasanın üzerine çıkar ondan sonra memleketi yönet. Yok öyle bir şey yok. Türkiye hukuk devleti olacaktır, demokrasi ve özgürlükler gelecektir. Anayasal hak ve özgürlükler kullanılacaktır. Bunun da çözümü demokratik parlamenter sistemidir. Millet İttifakı'nın iktidara gelmesidir” ifadelerini kullandı.