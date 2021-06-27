CHP’li Bülbül: AKP'nin olmayan Kanal İstanbul ihalesi üzerinden, sonrasında yapılacak ödemeleri düşünmesine gerek yok

CHP'nin TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, “AKP'nin olmayan Kanal İstanbul ihalesi üzerinden, sonrasında yapılacak ödemeleri düşünmesine gerek yok” düşüncesini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal İstanbul açılışında muhalefete yönelik olarak "Devletlerde devamlılık esastır, bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Sizler nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunları da öğren” dedi.

Cumhuriyet gazetesinden Bilal Çelik’in haberine göre, Bülbül, "Uluslararası hukukun yıllardan beri gelen gelenekselleşmiş çevre, doğa, insan ve ekosistem sağlığı üzerinde değerleri vardır. Kanal İstanbul'la bu değerlerin çiğnenmesi uluslararası hukukta da kabul görmeyecektir. Rantı amaçlayan hiçbir sözleşme bu değerleri karşısına alamaz." diye konuştu.

Bülbül şu ifadeleri kullandı:

"Dün Kanal İstanbul’un göstermelik bir temel atma töreni vardı. Projenin amacı güya güvenliği sağlamak ama biz neyin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Kanal İstanbul, rant için peşkeş çekmek için Akp iktidarının son projesi. Bu proje çevre, doğa ve insan düşmanı, tüm bölgenin ekosistemini tahrip eden Marmara Deniz’ini bitirecek olan bir rant projesidir."

"Bu kabul doğru değildir. Bu kabulün hukuki ve siyasi dayanağı yoktur. Ama AKP'nin olmayan Kanal İstanbul ihalesi üzerinden, sonrasında yapılacak ödemeleri düşünmesine gerek yok. Kanal İstanbul’un temeli dedikleri köprü, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sazlıdere geçişini sağlıyor ve aslında üçüncü köprü projesi içerisinde yer alıyor. Burdan çıkan anlam, ihalenin varlığından ve ödemelerden önce AKP böyle göstermelik açılışlarla toplumu kanal istanbul fikrine alıştırmaya çalışıyor"

Kanal İstanbul projesine destek verenleri uyaran Bülbül, "Bu işin hukuki ve siyasi sonuçlarına katlanmayı da bilecekler" yorumunu yaptı.