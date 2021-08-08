CHP’li Budak: Yangınların faturası  300 milyar lirayı aşacak

Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, yangınların faturasının turizmde yaşanacak kayıplarla birlikte 300 milyar lirayı aşacağını belirtti.

Sözcü gazetesinden Başak Kaya'nın haberine göre, Budak, “Binlerce dönüm orman alanını, tarım alanını, besi hayvanlarını, doğal yaşamı kaybettik. Sadece yanan ağaçlarımızın ekonomik değeri en az 200 milyar lira. Bu rakama orman altı ürünlerin değeri, karbon emisyonundan kaynaklı ekonomik fayda ve su kaynaklarına katkı dahil değil'' dedi.

Budak şu ifadeleri kullandı:

"Son 10 günde yanan orman alanımız geçen yıl tüm sene yanan orman alanının 10 katı. Yaklaşık 200 bin hektar orman alanı küle döndü. Hem yanan orman alanları hem de turizmde yaşanacak kayıp nedeniyle yangının ülkemize faturası da 300 milyar lirayı aşacaktır. 2019 yılında sadece Manavgat'ın turizm geliri 4.5 milyar dolardı. Yeşilini kaybeden bu bölgelere gelen turist sayısının düşecek. Turizmde geliri kaybımız 100 milyar lirayı aşacak. Hayvancılık ve arıcılık da darbe aldı. Antalya'da 48 bin 300 dekar tarım alanı yandı. Adaçayı, defne, kekik gibi orman köylüleri tarafından toplanarak ekonomiye kazandırılan aromatik bitkiler tümden yok oldu. Bu bölgelerde artık hayvancılık ve tarım yapılması çok zor."