CHP'li Budak'tan Bakan Kurum'a: Millet bahçesi yapılması için TOKİ'ye devredilen alanda neden rezidans yükseliyor?

Akdeniz Üniversitesi’nin kampüsünü hemen yanında bulunan ve üniversitenin talip olduğu arazi 2018 yılında millet bahçesi yapılacağı gerekçesiyle TOKİ’ye tahsis edildi. Millet Bahçesi yapılacağı iddia edilen arazide rezidans inşa edilmeye başlandı. CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Yeşil alan olması için TOKİ’ye devredilen bir arazide neden çok katlı bir rezidans inşaatı yükseliyor?” diye sordu.

CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Antalya Konyaaltı’nda Cumhurbaşkanı onayı ile Millet Bahçesi yapılmak üzere bedelsiz olarak TOKİ’ye devredilen alanda yapılan rezidans inşaatına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Budak, önergesinde “Antalya’nın Konyaaltı İlçesi Arapsuyu Mahallesi’ndeki 4110 ada 2 parsel numaralı Hazineye ait olan taşınmaz, Cumhurbaşkanı’nın 11/09/2018 tarihli ve 391 sayılı onayı ile Millet Bahçesi yapılmak üzere TOKİ’ye bedelsiz olarak devredilmiştir. Basına yansıyan haberde Millet Bahçesi yapılmak amacıyla TOKİ’ye bedelsiz devredilen bu alanın, 31/12/2019 tarihinde özel bir şirkete satıldığı iddia edilmektedir” dedi.

Söz konusu araziye Akdeniz Üniversitesi’nin 2 kez talip olduğunu belirten Budak, “Madem Millet Bahçesi de olmayacaktı neden araziye iki kez talip olan Akdeniz Üniversitesi’ne verilmedi?” diye sordu.

Budak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan şu sorulara yanıt istedi:

Cumhurbaşkanlığı tarafından Millet Bahçesi yapılması amacıyla TOKİ’ye bedelsiz devredilen söz konusu taşınmazın TOKİ tarafından özel bir şirkete satıldığı iddiaları doğru mudur?

Doğruysa hangi nedenle ve hangi tarihte satış işlemi yapılmıştır?

TOKİ bu satıştan ne kadar gelir elde etmiştir?

Cumhurbaşkanı’nın onayladığı Millet Bahçesi projesinden vazgeçilmesinin nedeni nedir?

Daha önce iki kere Akdeniz Üniversitesinin söz konusu alanın kendilerine tahsis edilmesi talebi, alanın kamu hizmetine ayrıldığı gerekçesi ile reddedilmişken, alanın özel bir şirkete satılmasının gerekçeleri nelerdir?”