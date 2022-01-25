CHP'li Böke, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi komite başkanlığına seçildi

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Avrupa Konseyi (AK) Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nin başkanlığına seçildi.

Selin Sayek Böke’nin başkanlığa seçildiği haberi, AK Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nin sosyal medya hesabından duyuruldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, sosyal medya hesabından, “Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nin başkanlığına seçilen Genel Sekreterimiz Selin Sayek Böke’yi tebrik ediyorum. Yeni görevini başarıyla sürdüreceğine inancımız tam. Gurur duyduk” paylaşımını yaptı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise “Bu görevi de layıkıyla yerine getirecek Genel Sekreterimiz sevgili Selin Sayek Böke. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Sosyal İşler, Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Komitesi’nin başkanlığına seçilen yol arkadaşımızı tebrik ederim! Gurur duyduk” mesajıyla Böke’yi kutladı.