CHP'li Bingöl'den bayram ikramiyesi tepkisi: Saray'ın günlük harcaması 60 milyon TL; elektriği kıssalar, araç israfını önleseler karşılayabilirler

CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl emekli, dul ve yetimlerin bayram ikramiyesine 100 lira zam yapılacak olmasını “2021 saray bütçesi 21,5 milyar lira. Günlük harcaması 59-60 milyon TL. Lütfettiğiniz o 100 liralık artış 13 milyona yaklaşan emekli için 1,3 milyar lira yapıyor. Bu, Saray’ın sadece 22 günlük harcaması." dedi.

CHP Ankara Milletvekili Bingöl, sayıları 13 milyonu aşan emekli, dul ve yetimin bayram ikramiyesine sadece 100 liralık artış öngörülmesine TBMM Genel Kurulu’nda tepki gösterdi.

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Bingöl, yapılacak zammın yurttaşları mutlu etmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

“Dün gece, iftardan sonra Türkiye'de birçok evde mutluluk dalgası esti. Saraydan yapılan bir açıklama inanın 13 milyona yakın emeklimizi, dul ve yetimimizi son derece mutlu etti. Aslında, sokaklara çıkıp bununla ilgili gösteri yapmayı düşünüyorlardı, ama pandemi nedeniyle sokağa çıkma yasağı vardı. Bu büyük bonkörlük(!), bu alicenaplık da AKP'den beklenirdi, bunu yaptı. İktidar zoraki, istemeye istemeye bir lütuf örneği gösterip emekli ikramiyesine 100 lira zam yaptı. Matematik birileri için kendi çıkarları ve rant uğruna akla gelen rakamlardan ibarettir, ama bizim için fakirin fukaranın mutfağını, giyimini kuşamını hesaplarken önemlidir.”

"Saray'ın 22 günlük masrafı"

Emekli, dul ve yetimin ikramiyesine 100 liralık artış öngörüsüne Cumhurbaşkanlığı’nın maliyet hesabı ile karşılık veren Bingöl, şunları söyledi:

“2021 saray bütçesi 21,5 milyar lira. Günlük harcaması 59-60 milyon TL. Lütfettiğiniz o 100 liralık artış 13 milyona yaklaşan emekli için 1,3 milyar lira yapıyor. Bu, Saray’ın sadece 22 günlük harcaması. Elektriği kıssalar, arkası gelmeyen konvoyları, araç israfını önleseler bunun çok daha fazlasını karşılayabilirler. Bizim ‘1.500 lira olsun’ önergemiz kabul edilseydi maliyeti 6,5 milyar Türk lirasıydı. Bu da Saray’ın israfının sadece üç aylık karşılığına denk geliyor. Büyük bir bütçe maliyeti söz konusu değil, bu kadar açık, sadece ve sadece israfa ve harama yapılan harcamalar önlensin, bizim emeklilerimize, emekli büyüklerimize yapılacak yardım bunun çok daha fazlası olabilirdi.”

"100 lira ile bakkaldan borçlu çıkarlar"

Bingöl, 100 lira ile neler yapılabileceğine ilişkin ise “Bir emekli büyüğümüz bakkala, markete gitti, birkaç aylık çayı toptan alayım dedi, 3 kilogram çay almaya kalksın bakkala 12,5 lira borçlu kalıyor. ‘5-6 kilo kuru fasulye alayım’ derse bakkala 5 lira borçlu kalacak. İşte sizin lütfettiğiniz o 100 liranın karşılığı bu; küçük, basit bir matematik hesabı” dedi.