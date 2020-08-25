CHP'li belediyelere '30 Ağustos Zafer Bayramı' talimatı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, CHP'li 249 belediye tarafından Koronavirüs kapsamındaki önlemlerden taviz verilmeden kutlanacağını, bu yöndeki talimatın iletildiğini bildirdi.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, milli bayramların birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği, cumhuriyet ve demokrasi kavramlarının öneminin anlaşıldığı özel günler olduğunu belirtti.

Milli bayramların, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının emanet ettiği Cumhuriyet ve değerlerini gelecek nesillere anlatmanın, aktarabilmenin en önemli araçları arasında yer aldığına dikkati çeken Torun, Covid-19'un dünyada olduğu gibi Türkiye'de de rahat hareket etmeyi engellediğini hatırlattı.

Torun, açıklamasında, "Cumhuriyet'in kurucu partisi Cumhuriyet Halk Partisi olarak, Büyük Taarruz'u andığımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızın 98'inci yıl dönümünde de yönetiminde olduğumuz 249 belediyemiz ile pandemi kurallarından taviz vermeden Zafer Bayramı'mızı en coşkulu şekilde kutlayacağız. Bu yöndeki talimatımızı belediyelerimize ilettik" ifadesini kullandı.

Nesilden nesile Zafer Bayramı'nın coşkusunu yaşayacaklarını ve yaşatacaklarını kaydeden Torun, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı, başta Atatürk olmak üzere kurtuluş destanını yazanları andı.