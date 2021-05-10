CHP'li belediyeler yoksulluk haritası çıkarmak için çalışmalara başladı

Koronavirüs salgını ile birlikte milyonlarca çalışanın işini kaybetmesinin ardındın geçim sıkıntısı Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Sadece İstanbul'da belediyelere yardım için başvuran hane sayısı 1.2 milyona ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili tüm belediyelerin kendi bölgelerinin yoksulluk haritasını çıkarması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

"247 belediye başkanımızla gruplar halinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda konuyu detaylı olarak değerlendirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı ‘yoksulluk haritası' modelini tüm belediyelerimize yaygınlaştırmak için çalışmaya başladık" diyen Torun, şunları kaydetti:

"Belediyelerimize gelen sosyal yardım başvurularını, belediyelerimizin farklı alanlardaki verilerini ve araştırmaları bir araya getirip, bölgelerde, yoksulluk haritaları çıkaracağız. Bu çalışmaya önce büyükşehir ve il belediyelerimizden başlıyoruz.”

Büyükşehir ve illerdeki yoksulluk haritaları bir araya getirildiğinde Türkiye'nin yoksulluk fotoğrafının da ortaya çıkacağını dile getiren CHP'li Seyit Torun, “Siyasi iktidarın gizlediği gerçek yoksulluk verilerini tüm boyutlarıyla ortaya çıkararak, belediye hizmetlerine yön vereceğiz. Bizim temel amacımız, bir ailenin daha derdine derman olabilmek” dedi.