CHP'li belediyeler yoksulluk haritası çıkarmak için çalışmalara başladı

Koronavirüs salgını ile birlikte milyonlarca çalışanın işini kaybetmesinin ardındın geçim sıkıntısı Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri haline geldi. Sadece İstanbul'da belediyelere yardım için başvuran hane sayısı 1.2 milyona ulaştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili tüm belediyelerin kendi bölgelerinin yoksulluk haritasını çıkarması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.
"247 belediye başkanımızla gruplar halinde gerçekleştirdiğimiz toplantılarda konuyu detaylı olarak değerlendirdik. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı ‘yoksulluk haritası' modelini tüm belediyelerimize yaygınlaştırmak için çalışmaya başladık" diyen Torun, şunları kaydetti:
"Belediyelerimize gelen sosyal yardım başvurularını, belediyelerimizin farklı alanlardaki verilerini ve araştırmaları bir araya getirip, bölgelerde, yoksulluk haritaları çıkaracağız. Bu çalışmaya önce büyükşehir ve il belediyelerimizden başlıyoruz.”
Büyükşehir ve illerdeki yoksulluk haritaları bir araya getirildiğinde Türkiye'nin yoksulluk fotoğrafının da ortaya çıkacağını dile getiren CHP'li Seyit Torun, “Siyasi iktidarın gizlediği gerçek yoksulluk verilerini tüm boyutlarıyla ortaya çıkararak, belediye hizmetlerine yön vereceğiz. Bizim temel amacımız, bir ailenin daha derdine derman olabilmek” dedi.
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Kılıçdaroğlu yoksullukla nasıl mücadele edeceklerini anlatmıştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24'te Murat Sabuncu'nun sorularını yanıtladığı programda, iktidara geldiklerinde yoksullukla mücadeleye karşı yapacaklarını şöyle anlatmıştı:
"Bizim yoksullukla mücadele ve yoksulluğu gerçekten bu bölgede Türkiye satında yok etmenin yolu mantıklı bir yöntemle yok etmenin yolu uluslararası çalışma örgütünün kabul ettiği sosyal güvenliğin asgari normları sözleşmesinin bütün hükümlerini Türkiye’de uygulamak. Uygulanmayan bir sigorta dalımız var. Aile destekleri sigortasını uygulayacağız. Böylece geliri olmayan veya geliri belli bir rakamı altında olan bütün ailelere Aile Destekleri Sigortası’ndan katkı sağlanacaktır. 1971 yılında yanlış hatırlamıyorsam parlamentoda kabul edilmiş 102 sayılı sözleşme. Bunun hayata geçirileceği söylenmiş. En son Rahmetli Ecevit döneminde İşsizlik Sigortası kabul edildi. Şimdi Aile Destekleri Sigortası 50 yıldır bekliyor. Çıkmıyor bir türlü. Çünkü AK Parti yoksulluğu sonlandırmak değil yoksulluğu yöneterek oy devşirme politikası olarak gördü bunu. Biz bu alanı bu anlayıştan arındıracağız. Eğer bir yerde yoksulluk varsa doğrudan doğruya o yoksullukla mücadele, aileye de belli bir gelir güvencesini sağlamak."
CHP lideri, "Çok güzel bir projemiz var, üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde seçime yakın bir dönemde kamuoyuyla paylaşacağız. İstihdam yaratan bir proje. Türkiye’yi beş yıl içinde gerçekten olağanüstü bir yere taşıyacak bir proje” demişti.