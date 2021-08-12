CHP'li belediyeler, Kastamonu, Sinop ve Bartın'a 41 araç ve 132 personel gönderdi

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP’li belediyelerin sel felaketinin yaşandığı Sinop, Bartın ve Kastamonu’ya “41 araç ve 132 personel desteği gönderilmiştir. Bunun yanında; 11 TIR içme suyu, 5 bin gıda kolisi, 40 bin ekmek, 1 mobil mutfak TIR’ı ve çok sayıda jeneratör ile çeşitli malzemeler de sel bölgelerine ulaştırılmıştır” gönderdiğini açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP’li belediyelerin sel felaketi yaşanan bölgelere yönelik yardımlarını açıkladı.

Torun, yaptığı yazılı açıklamada, sel felaketinin yaşandığı bölgelerin bir an önce afet bölgesi ilan edilmesi gerektiğine dikkat çekti, “Vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapılmalıdır” dedi.

İktidarın, CHP'li belediyelerin dışlayan tutumunun en büyük zararı halka verdiğini belirten Torun, "İktidar, bu tutumundan bir an önce vazgeçmeli, yaşanan sorunların çözümü için imkânlarını seferber etmelidir" çağrısı yaptı.

CHP'li Torun’un açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"41 araç 132 personel, 11 TIR içme suyu, 5 bin gıda kolisi, 40 bin ekmek"

CHP’li belediyeler, Karadeniz Bölgemizdeki sel felaketi haberini alır almaz seferberlik ve dayanışma anlayışıyla yardıma koşmuştur. Bu kapsamda; Kastamonu, Sinop ve Bartın illerimize; 41 araç (iş makinesi, kamyon, pikap, karavan, itfaiye, hizmet aracı ve benzeri) ve 132 personel (itfaiye, su tahliye ve kurtarma, dalgıç, onarım personeli ve benzeri) desteği gönderilmiştir. Bunun yanında; 11 TIR içme suyu, 5 bin gıda kolisi, 40 bin ekmek, 1 mobil mutfak TIR’ı ve çok sayıda jeneratör ile çeşitli malzemeler de sel bölgelerine ulaştırılmıştır. İhtiyaçlar kapsamında yeni desteklerin gönderilmesine yönelik çalışmalar da süratle devam etmektedir.

"CHP'li belediyeler elinden gelen desteği sağlıyor"

Çok büyük bir sel felaketiyle karşı karşıyayız. CHP’li belediyeler, ülkemizin maruz kaldığı afetlerde, siyasi çekişmelerden uzak, birlik ve beraberlik anlayışı içinde elinden gelen desteği sağlamaktadır, sağlamaya da devam edecektir.

"İktidar, partizanlıktan vazgeçmeli; ne gerekiyorsa yapmalı"

Siyasi iktidarın son olarak orman yangınlarında şahit olduğumuz, belediyelerimizi dışlayan partizan tutumu ise en büyük zararı milletimize vermektedir. İktidar, bu tutumundan bir an önce vazgeçmeli, yaşanan sorunların çözümü için imkânlarını seferber etmelidir. Sel felaketi yaşanan bölgeler zaman kaybedilmeden afet bölgesi ilan edilmeli ve vatandaşlarımız için ne gerekiyorsa yapılmalıdır.”