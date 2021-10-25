CHP'li belediye başkanlarından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin hakkında suç duyurusu

Türkiye Belediyeler Birliği’nin encümen üyesi olan CHP’li Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı da olan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı AKP’li Fatma Şahin ve yöneticileri hakkında, görevlerini kötüye kullandıkları iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunan Kazım Kurt ve Abdül Batur, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. CHP’li Kazım Kurt, Türkiye Belediyeler Birliği’nin suç duyurusuna konu olan uygulamaları hakkında şunları söyledi:

“Türkiye Belediyeler Birliği ‘Cumhur İttifakı birliği’ne dönüştü”

“Bugün, CHP’li Türkiye Belediyeler Birliği encümen üyeleri olarak, saat 11:00’da bir basın toplantısıyla Türkiye Belediyeler Birliği’ndeki yanlışlıkları kabul etmediğimizi ve bu nedenle toplantılarını protesto ettiğimizi açıklamıştık. Şimdi de yöneticiler ve başkan aleyhinde Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Çünkü Türkiye Belediyeler Birliği, yasa ve yöntemlere uygun olmayan bir biçimde yönetiliyor. Keyfi uygulamalarla Cumhur İttifakı birliği haline dönüştü. Yapılan yardımlar, bütçeler, encümen üyelerinden gizlenerek gerçekleştiriliyor. Bunların tamamı görevi kötüye kullanma ve belki de başka suçlar içeriyor. O nedenle suç duyurumuzu yaptık. Bundan sonra da Türkiye Belediyeler Birliği’nin işleyişini daha ciddi bir biçimde takip edeceğiz. Bu nedenle dilekçemizi sayın savcıya sunduk. Bundan sonrası savcılığın, yargının bileceği iştir ama Türkiye Belediyeler Birliği hukuksuz bir biçimde yönetilmektedir. Bunu kamuoyuna duyurmak istiyoruz.”

“Şeffaf yönetim olmadığı için bu noktaya gelindi”

CHP’li Abdül Batur ise Türkiye Belediyeler Birliği’nin şeffaflıktan uzak yönetildiğini belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye Belediyeler Birliği’nin CHP’li üyeleri olarak, şimdiye kadar hep iyi niyetle bilgileri almaya, yapılan çalışmaların şeffaflık derecesinde üretilmesi noktasında büyük çabalar sarf ettik ama geldiğimiz noktada verdiğimiz dilekçelere gayr-ı ciddi cevaplar, istediğimiz soruların cevapları verilmeyecek noktadaki çalışmalar, en önemlisi de Türkiye Belediyeler Birliği’nin bütçesine 86 milyon gibi bir katkı sunan CHP’li belediyelerin yardımlardan yüzde 10 ile yüzde 20 arasındaki bir yararlanma oranına kadar çekilmesidir. Bir haksızlık var. Şeffaf yönetim olmadığı için ve gerekli bilgileri alamadığımız için bu noktaya gelindi. Bundan sonraki çalışmaların daha şeffaf, daha verimli ve CHP’li belediyelerin, diğer belediyelerin haklarının korunması noktasında bugün savcılığa bu dilekçeyi verdik. Gereği yapılacaktır. CHP’li ve Millet İttifakı’ndaki tüm belediyelerin hakları sonuna kadar savunulacaktır.”