CHP'li belediye başkanından 'yeni parti' paylaşımı

Daha önce CHP Kurultayı'nda Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermediğini açıklayan İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiye'sine böyle bir parti çok yakışacak" ifadelerine yer verdi.

Küçükkuru'nun paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Öyle özgürlükçü ve eşitlikçi bir parti kuruyoruz ki; Atatürk'ün Türkiyesi'ne böyle bir parti çok yakışacak. Tüzüğünde genel başkanını, üyeleri seçecek ve en fazla iki dönem için seçecek. Parti içi seçimlerde çarşaf liste zorunlu olacak. Adaylıkta fermuar sistemi sıralama ile bir kadın bir erkek olacak. Temsilde adalet ilkesi gibi daha bir çok buna benzer tüzük hükümleri var. Parti programımızı okuduğunuzda işte bu Atatürk Türkiye'sinin partisi diyeceksiniz."

Paylaşım, Küçükkuru'nun daha önce de desteğini açıkladığı Muharrem İnce'nin kuracağını söylediği partiye geçeceği yönündeki iddiaları güçlendirdi.

Muharrem İnce, daha önce Serkan Küçükkuru'ya destek ziyaretinde bulunmuştu.

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