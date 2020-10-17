CHP’li Belediye Başkanı karantinaya alındı

CHP'li Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel’in Koronavirüs'e yakalandığını ve bir süre karantinaya alındıklarını duyurdu.

Kartal Belediyesi Başkanı Gökhan Yüksel, eşi Sibel Doğan Yüksel’in Koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Yüksel, sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Değerli komşularım, eşim Sibel’e Covid-19 tanısı kondu. Bu durumu atlatana kadar bir süreliğine evimizde karantinadayız. Sağlık durumumuz gayet iyi, bu süreci birlikte aşacağız. Bizim için dualarını eksik etmeyen ve geçmiş olsun dileklerini paylaşan herkese teşekkür ederiz.”