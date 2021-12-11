CHP’li Bekaroğlu: Sağlık Bakanlığı, üniversite hastanelerini batırıyor

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, tıp fakültesi sayılarının artırılmasını ve fakülte hastanelerinin borç yükü altında olmasını eleştirdi. Bekaroğlu, “Tıp eğitimine çok büyük darbe vuruldu. 64 tıp fakültesi ile Avrupa’da birinci sıradayız. Zavallı Almanya ve İtalya, 38 tıp fakültesine sahip. Sağlık Bakanlığı üniversite hastanelerini batırıyor. Böyle saçma sapan şey olmaz” dedi.

Bekaroğlu, “Ortada büyük başarı hikayesi yok. Halkla ilişkileriniz de çok kötüydü. Kimse sizin söylediğinize inanmadı. Avrupa’da durumun ne kadar kötü gittiğini anlattınız, algı oluşturmaya çalıştınız. Milyonlarca insan çalışmaya devam etti. Pandemi harcamaları diye sadece patronları gördünüz” ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulu’nda bugün Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bağlı olan kurumların kesip hesabı ve bütçeleri ele alındı. Gruplar İyi Parti, MHP, HDP’nin ardından CHP, sözü aldı. Teklifin geneli üzerine CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu konuştu.

“Sağlığı pazar, hastayı da ticari meta haline getiren bu düzeni değiştireceğiz"

Bekaroğlu, “Sağlığı pazar, hastayı da ticari meta haline getiren bu düzeni değiştireceğiz. Sağlık asla ticarileştirilemez. Sağlık Bakanı, Turkovac aşısını anlatırken laf attım ona. Sağlık Bakanı ‘sevinmiyorsunuz üzülüyorsunuz’ gibi bir laf etti. Sonra sanki biz aşıya karşı çıktık gibi anlaşıldı. Haksızlık yaptınız. Benim hastanem yok. ‘İnsanlar hastalansın da benim hastaneme gelsin’ demiyorum. Böyle bir şeye hakkınız yok” dedi.

"Ortada büyük başarı hikayesi yok"

Bekaroğlu, “Ortada büyük başarı hikayesi yok. Halkla ilişkileriniz de çok kötüydü. Kimse sizin söylediğinize inanmadı. Avrupa’da durumun ne kadar kötü gittiğini anlattınız, algı oluşturmaya çalıştınız. Milyonlarca insan çalışmaya devam etti. Pandemi harcamaları diye sadece patronları gördünüz” dedi.

"Eğer bir başarı varsa, sağlıkçılarımızındır"

Güven ortamının kalmadığını söyleyen Bekaroğlu, “Hem Sayın Cumhurbaşkanı hem bakanlar ‘yardım yaptık’ diye açıklama yaptınız, öyle bir şey yok. ‘İnsanlar koridorlara yığılmadı’ diye övündünüz. Eğer bir başarı varsa, sağlıkçılarımızındır. Covid-19 ile mücadeleyi zora sokan sağlıkta dönüşüm programıdır” diye konuştu.

"Hizmete ulaşımda bile sorun var, randevu bile veremiyorsunuz"

Bekaroğlu, sağlıkta dönüşüm programını eleştirdi. Bekaroğlu, “Hasta memnuniyeti var’ diyenleri duyar gibiyim. Hizmete ulaşımda bile sorun var, randevu bile veremiyorsunuz. Performans sistemi. Ne kadar iş o kadar para. Hekim hasta ilişkilerini ortadan kaldıran bu ortam insani değildir. Sağlıkta şiddetin nedeninin biri de bu yönetimdir” dedi.

Bekaroğlu, şunları söyledi:

"Tıp eğitimine de çok büyük darbe vuruldu"

“Tıp eğitimine de çok büyük darbe vuruldu. Tıp eğitimi ‘daha çok para’ sloganı ile oluşmaz. Tıp fakültesi kontenjanlarını artırdınız. Yetmedi; hesapsız, kitapsız, hocasız tıp fakülteleri açtınız. Dışarıdan hoca bile getirdiniz. Şu an da 64 tıp fakültesi ile Avrupa’da birinci sıradayız. Zavallı Almanya ve İtalya, 38 tıp fakültesine sahip. SUT diye bir şey var. Buradaki tarifelere göre SGK ödeme yapar. Bu, 2016’da kaldı. Artmıyor. Böyle olduğu için üniversite hastaneleri para alamıyor. Alamadığı için borçlarını ödeyemiyor. Ama Sağlık Bakanlığı gidiyor, SGK ile özel protokol yapıyor. Özel hastaneler de yüzde 200-300 fark alıyor. Üniversite hastaneleri alamıyor. Ve hastaneler kapatma noktasına geldi. Sağlık Bakanlığı üniversite hastanelerini batırıyor. Bunun sebebi nedir? Böyle saçma sapan şey olmaz.” (ANKA)