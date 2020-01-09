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CHP'li başkan önceki dönem belediyede yapılan akraba atamalarını açıkladı: AKP'li milletvekilinin gelini seçimlere günler kala işe alınmış

09 Ocak 2020 07:49

İzmit Belediye Meclisi toplantısında konuşan İzmit’in CHP’li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AKP'lilerin işten çıkarmalara ilişkin eleştirilerini yanıtladı. Hürriyet, AKP'li Meclis Üyesi Aysel Demirtaş'a dönerek, “Kendisine soruyorum. Seçime 2 gün kala çocuğunu nasıl sözleşmeli memur yaptı? Bunlara ses çıkarmayan bana hesap soramaz” dedi. Öte yandan CHP'li Hürriyet, AKP Milletvekili Emine Zeybek'in gelininin de seçimlere günler kala işe alındığını ifade etti.

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Kaplan'ın tepki çeken atamaları şöyle açıkladı:

"AKP Milletvekili Emine Zeybek'in gelini, seçime birkaç gün kala liyakati olmadığı halde 'programcı' kadrosunda işe alındı. Diğer çalışanlar 2 bin 400 lira maaş alırken geline 5 bin lira maaş bağlandı. Zeybek'in kardeşi de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyor."

"67 sözleşmeli personelden 29'u seçime ramak kala sözleşmeli yapıldı. Santral görevlisi memur yapılıp yine aynı görevine devam etti. Maaşı 5 bin 500 liraya çıktı."

"Lise mezunu şoför, eğitmen kadrosundan memur yapıldı, maaşı 5600 lira oldu."

"Bankamatikçi bir memur kamuyu bu şekilde 500 bin lira zarara uğrattı. AKP'li Katip Meclis Üyesi Aysel Demirtaş, seçime iki gün kala oğlunu belediyede memur yaptı."

Atamalarda liyakate dikkat çeken CHP'li Hürriyet, “Kamu kaynaklarıyla vefa gösterilmez. KPSS'de dirsek çürüten insanların, atanamayanların vebali kimin? Benim de 2 kardeşim var. Bir kardeşim engelli ve taksi şoförlüğü yapıyor" ifadelerini kullandı.

 

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