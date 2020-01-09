CHP'li başkan önceki dönem belediyede yapılan akraba atamalarını açıkladı: AKP'li milletvekilinin gelini seçimlere günler kala işe alınmış

Sözcü'den Ali Ekber Ertürk'ün haberine göre, Kaplan'ın tepki çeken atamaları şöyle açıkladı:

"67 sözleşmeli personelden 29'u seçime ramak kala sözleşmeli yapıldı. Santral görevlisi memur yapılıp yine aynı görevine devam etti. Maaşı 5 bin 500 liraya çıktı."

"Lise mezunu şoför, eğitmen kadrosundan memur yapıldı, maaşı 5600 lira oldu."

"Bankamatikçi bir memur kamuyu bu şekilde 500 bin lira zarara uğrattı. AKP'li Katip Meclis Üyesi Aysel Demirtaş, seçime iki gün kala oğlunu belediyede memur yaptı."

Atamalarda liyakate dikkat çeken CHP'li Hürriyet, “Kamu kaynaklarıyla vefa gösterilmez. KPSS'de dirsek çürüten insanların, atanamayanların vebali kimin? Benim de 2 kardeşim var. Bir kardeşim engelli ve taksi şoförlüğü yapıyor" ifadelerini kullandı.