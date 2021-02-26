CHP'li Başevirgen: Türkiye'de 34 milyon kişinin bankalara borcu var

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2019 yılı sonunda 31 milyon 897 bin kişi olan bankalara ve finansman şirketlerine tüketici kredisi ve kredi kartı nedeniyle borçlu vatandaş sayısının 2020 yılı sonunda 34 milyon 4 bin kişi olduğunu açıkladı.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Başevirgen, Türkiye’de 34 milyon vatandaşın bankalara ve finansman şirketlerine borçlu olduğunu dile getirerek iktidara gerçekçi ve ödenebilir bir borç yapılandırmasının bir an önce hayata geçirilmesi, faizlerin silinmesi ve haciz-icra işlemlerinin durdurulması çağrısında bulundu.

Ülkede 18 yaşın üzerinde 60 milyon kişi yaşıyor. Yaşanan salgın sürecinde gelirleri büyük ölçüde azalan yurttaşlardan bankalara borcu olanların sayısında geçen yıl 2 milyon 107 bin kişilik artış yaşandığını belirten Başevirgen, “Esnafından çiftçisine, emeklisinden öğrencisine kadar ülkemizde neredeyse herkes borçlu. 2019 yılı sonunda 31 milyon 897 bin kişi olan bankalara ve finansman şirketlerine tüketici kredisi ve kredi kartı nedeniyle borçlu vatandaş sayısı 2020 yılı sonunda 34 milyon 4 bin kişiye kadar çıktı. Türkiye’deki aile sayısının 24 milyon olduğu dikkate alındığında bir aileden sadece bir kişi değil birden çok kişi aynı anda borçlu” dedi.

"Faizler silinmeli, esnaf ve vatandaşlar için haciz ve icra işlemleri durdurulmalıdır"

Son hafta tüketici kredilerinde 2,9 milyar liralık, kredi kartlarında da 2 milyar liralık artış yaşandığını söyleyen Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, “İktidarın, salgına karşı alınan önlemler nedeniyle işini kaybeden, işini kaybetmediği halde geliri azalan, zorunlu izne çıkarılan vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bankalardan borçlanmayı adres göstermesi, vatandaşların bankalara olan borcununun geçen yıl yüzde 41 oranında büyümesine yol açtı. Her gün ekonomik zorluklar nedeni ile feryat eden vatandaşların sesine kulak tıkayan iktidar ise hala vatandaşına yeterli desteği sağlamıyor” dedi.

Yüksek enflasyon ve fahiş zam altında ezilen ve geliri azalan işçi, emekçi ve emeklilerin, çiftçi ve esnafların borç düzenlemelerinin ise faizli kredi ve birkaç aylık ertelemenin ötesine gidemediğini ifade eden Bekir Başevirgen, “İktidar, bu kadar feryada rağmen borçları yapılandırmıyor. Bir an önce mağdur olmuş tüm kesimleri kapsayan gerçekçi ve ödenebilir bir borç yapılandırması hayata geçirilmeli, faizler silinmeli, esnaf ve vatandaşlar için haciz ve icra işlemleri durdurulmalıdır” dedi.