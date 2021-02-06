CHP’li Başarır: Yalova’da bir milletvekilimiz gitti ama CHP’nin burada 135 milletvekili var, bunu herkes böyle bilsin

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, geçen haftalarda 350’den fazla CHP parti üyesinin istifa edeceği iddiasıyla gündeme gelen Yalova’da dört günlük bir çalışma programı gerçekleştirdi. CHP’li Başarır, ismini anmadan Yalova Milletvekili Özcan Özel’in istifasına değinerek, “Yalova’da bir milletvekilimiz gitti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yalova’da 135 milletvekili var, bunu herkes böyle bilsin” ifadelerini kullandı.

CHP’li Başarır devamında da, “Bizler gelip geçiciyiz. Havadan milletvekili olarak inmedik. Bizleri Yalova halkı, Mersin Halkı seçti. Eğer istifa gibi bir irademiz olacaksa önce onlara sormalıyız. Halk bizi kapının önüne koymadıkça kendi irademizle istifa edemeyiz. Bizim birbirimizle sorunumuz yok. Bizim sorunumuz tek adamla, Sarayla, adaletsizlikle, haksızlıkla, yolsuzlukla ve yapılan hukuksuzlukladır” dedi.

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CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Yalova İl Başkanı Mehmet Gürel, seçilmiş Belediye Başkanı Vefa Salman, CHP Yalova İlçe Başkanları ve yöneticileri ile birlikte 4 günlük yoğun çalışma programı gerçekleştirdi. Dört günlük yoğun programın sonunda Yalova’nın Çiftlikköy, Çınarcık ve diğer ilçelerinden çoğunluğu genç olmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi’ne 500 yeni üyenin katıldığı rozet takma töreni düzenlendi.

Tören öncesinde CHP’ye katılan yeni üyelere seslenen CHP’li Başarır, “Değerli yol arkadaşlarım; Cumhuriyet Halk Partisi, otellerde, masa başlarında kurulan bir parti değildir. Kurutuluş mücadelesinin, alın terinin, Kuvayı Milliye’nin, devrimlerin partisidir. O yüzden yaklaşık 100 yıldır dimdik ayaktayız. Biz hiçbir emperyalist güçlere boyun eğmedik. Mecliste bize seçim kaybettiniz dediler. Evet, seçim kaybettik ama namusumuzu ve şerefimizi asla kaybetmedik dedik” sözlerini dile getirdi.

“Bizim sorunumuz tek adamla, sarayla, adaletsizlikle, haksızlıkla, hukuksuzlukla…”

İl ve ilçe başkanlarıyla 4 gündür Yalova’da çalıştıklarını ve daha da çalışacaklarını belirten CHP’li Başarır, “Yalova’da bir milletvekilimiz gitti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi’nin Yalova’da 135 milletvekili var, bunu herkes böyle bilsin. Bizler gelip geçiciyiz. Havadan milletvekili olarak inmedik. Bizleri Yalova halkı, Mersin Halkı seçti. Eğer istifa gibi bir irademiz olacaksa önce onlara sormalıyız. Halk bizi kapının önüne koymadıkça kendi irademizle istifa edemeyiz. Bizim birbirimizle sorunumuz yok. Bizim sorunumuz tek adamla, Sarayla, adaletsizlikle, haksızlıkla, yolsuzlukla ve yapılan hukuksuzlukladır. Biz çok güçlü ve onurlu bir aileyiz. Bizim milletvekillerimiz, genel başkanlarımız değişebilir. Bizim değişmeyen tek bir liderimiz var. O da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’tür.

Değerli arkadaşlar Demokrasi için bu partide kalmalıyız. Başkanlarımızla Pazar geziyoruz, çarşı, esnaf geziyoruz, insanlar kan ağlıyor. Sefaletle mücadele için bu partide kalmalıyız” sözlerini ifade etti.

Erdoğan'a: "O yürek bende var, istifa et"

Cumhurbaşkanının Boğaziçili öğrenciler için söylemlerine dikkat çeken CHP’li Başarır, “Bu ülkenin Cumhurbaşkanının açıklamalarına bakın, pırıl pırıl gençleri terörist ilan ediyor. Sürekli CHP’ye hakaret ediyor. Bugün çıkmış diyor ki ‘yürekleri olsa bana istifa et diyecekler’ diyor. O yürek bende var, istifa et” dedi.

"Darbeyi FETÖ mü yaptı, ABD mi yaptı ona halk karar verir"

Konuşmasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya da değinen Ali Mahir Başarır, “Dün Soylu darbeden bahsediyor. Darbeyi FETÖ mü yaptı, ABD mi yaptı ona halk karar verir. Ama Yalova’da bir darbe yapıldı, onu sen yaptın Soylu. Eğer zerre kadar onur ve vicdanın varsa Yalova’nın seçtiği belediye başkanını yarın görevine iade et. AKP döneminde alınan bir memur yolsuzluğa başlıyor. Benim belediye başkanım bunu ortaya çıkartıyor. Belediye başkanımızı görevden alıyorsun. Sizin için haksızlık, adaletsizlik bir şeref madalyası, bizim için ise bir utanç meselesidir” dedi.

"DP ve DSP’nin bir önceki il başkanları da CHP’ye üye oldular"

CHP’li Ali Mahir Başarır sözlerine şöyle son verdi:

“Dört gün boyunca, Yalova’da hastanedeki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kapıları işaretlenen Alevi yurttaşlarımızın yanına gittik, Roman Mahallemize gittik. Termal, Çiftlikköy, Çınarcık, Armutlu, Altınova ilçelerimize; Taşköprü, Subaşı, Kaytazdere, Koru, Esenköy beldelerimize, köylerimize gittik. Bu süreçte Çiftlikköy, Çınarcık, ve diğer ilçelerimizde 500 yeni arkadaşımızı partimize üye oldular. Demokrat Parti Yalova eski İl Başkanı Sayın Muharrem Er, DSP eski İl Başkanı Cemal Bayram, YTSO Meclis Üyesi Serhat Turan da aramıza katıldılar. Kendilerine bu güzel yuvaya hoş geldiniz diyorum. Sizlerle birlikte iktidara yürümek çok daha anlamlı olacak. Bize şeref verdiniz, onur verdiniz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, aramıza katılan bu yürekli arkadaşlarımıza, ‘Bu yuva onurlu bir yuva. Dürüst, memleket sevdalılarının olduğu bir yuva, aramıza hoş geldiniz’ diyerek selamlarını iletti.”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır 4 günlük yoğun Yalova programında gerçekleştirdiği ziyaretlerde şu konuşmaları dile getirdi.

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