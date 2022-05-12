CHP'li Başarır: Verilen bu ceza İstanbul seçimlerinin cezasıdır

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 3 davadan aldığı cezaları onadı, 2 davayı ise düşürdü. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yargıtay'ın Canan Kaftancıoğlu hakkındaki cezaları onamasının ardından tüm milletvekillerine İstanbul İl Başkanlığı'na gitme çağrısı yaptı. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ise kararı tanımadığını belirterek; "Verilen bu ceza, İstanbul seçimlerinin cezası. AKP'nin kin ve nefretinin, İstanbul'u CHP'nin kazanması, İstanbul İl Başkanı'nın önemli bir görev üstlenmesi ve bunun intikamının alınması." ifadelerini kullandı.

Halk TV'de İpek Özbey'in konuğu ve TBMM Anayasa Komisyonu üyesi de olan CHP'li Başarır, yargı eliyle darbe yapıldığını söyledi. Kararı tanımadıklarını ve siyasi yasak olsa dahi Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanı'nın Canan Kaftancıoğlu olduğunu belirten Başarır'ın açıklamaları şöyle:

"Bu siyasi bir darbedir"

"Bugün Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı olmasaydı, bu davalar açılmayacaktı. Verilen bu ceza, İstanbul seçimlerinin cezası. AKP'nin kin ve nefretinin, İstanbul'u CHP'nin kazanması, İstanbul İl Başkanı'nın önemli bir görev üstlenmesi ve bunun intikamının alınması. Acı olan ne, yargının buna alet edilmesi. Ben utanç duyuyorum. Ben artık bir hukukçu olarak bu yargı kararlarından utanç duyuyorum. Bu siyasi bir darbedir.

"Yargı eli ile Türkiye'yi dizayn ediyor"

Yaklaşık 11 yıldır adaleti katleden bu parti (AKP), yargı eli ile siyasetçilere ayar veriyor, yargı eli ile siyaseti ve Türkiye'yi dizayn ediyor, yargı eli ile darbe yapıyor. Daha çok yakın bir tarihte Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na grup toplantısında konuştuğu cümleler ile ilgili bir mahkeme tedbir kararı verdi o karar bugün kalktı.

"Ben bu kararı tanımıyorum"

İstanbul, Türkiye nüfusunun beşte biri, yüz binlerce üyenin seçtiği delegeler ile seçilmiş il başkanımıza uydurma bir dava ve uydurma iddialarla attığı tweetlerden dokuz yıl sonra bir hüküm kuruluyor. Bu hüküm kirlidir. Bakın biz bu kararı tanımıyoruz. Ben anayasa komisyonu üyesi olarak, Mersin Milletvekili olarak ben bu kararı tanımıyorum.

"Erdoğan da savcıları da duysun"

Siyasi yasak olsa da Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'dur. Bunu Recep Tayyip Erdoğan da onun hakimleri de savcıları da duysun."

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