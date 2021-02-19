CHP’li Başarır: Özdağ’a saldıranlar serbest, cumhurbaşkanına hakaretten 9 bin 556 kişi cezalı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’a saldıran 5 kişinin serbest kaldığını, ancak sadece 5 yılda ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ 9 bin 556 kişiye ceza verildiğini açıkladı.

ANKA Haber Ajansı’na değerlendirmede bulunan Başarır, en son sanatçılar Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ ceza istendiğini belirterek, şunları kaydetti:

(Selçuk Özdağ’a saldıran) Bu kişiler hakkında bir işlem yapılmazken, ülkemizin iki güzide sanatçısına suç unsuru bulunmayan sözlerinden ötürü ‘Cumhurbaşkanına Alenen Hareket’ suçuyla dava açılıyor. Burada adalet terazisi, ne yazık ki iktidar ve küçük ortağı için ağır basıyor.’

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 1994-2014 yılları arasında 1279 sanıktan 386 vatandaşa mahkumiyet verilirken, Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olduğu 2014 tarihinden 2019 yılına kadar geçen süreçte ise 27 bin 717 kamu davası açılmış, 29 bin 839 kişi yargılanmıştır. Bu sanıklardan 9 bin 556’sı ise mahkumiyet kararı almıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde ‘hakaret’ suçlamasıyla yargılanan ve ceza alanların sayısı binlerle ifade edilecek oranda artış gösterdi. Bu durum; ülkemizde bize yargının siyasallaştığını ve iktidarın halkımıza ve muhalefete yargı eliyle gözdağı verdiğini gözler önüne sermektedir. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan döneminde açılan cumhurbaşkanına hakaret davaları, önceki Cumhurbaşkanlarımız dönemiyle kıyaslanmayacak derecede artış göstermiştir. Bu durum, vatandaşlarımız ve güzide sanatçılarımız üzerinde mevcut iktidarın baskıcı, sindirici, korkutucu anlayışının bir göstergesi olmuştur.”

Metin Akpınar, Müjdat Gezen açıklaması

İktidarı eleştiren kim varsa gözaltına alınıyor. İstiyorlar ki her yaptıkları alkışlansın. Ülkemize sayısız katkıları olan sanatçılarımız, suç içermeyen ifadeleri nedeniyle adliye kapılarında bekliyor ve yargılanıyorlar. Bu tutum; hukuk devleti anlayışıyla bağdaşmamaktadır. COVID-19 sürecinde 75-80 yaşında insanları adliye kapılarında keyfi bir şekilde süründüren bu iktidar, Selçuk Özdağ’a saldıranları ve davaya bakan savcıya tehditler savuran şahısları ise el üstünde tutmaktadır. Reform kelimesini kullanıyorsanız, altını doldurmalısınız. Reform, zihniyetle başlar, ama iktidarın zihniyeti her istediğini yargı eliyle yaptırmak.”