CHP'li Başarır: Ne kadar erişim engeli getirirseniz getirin, susmayacağım!

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın Cumhurbaşkanı avukatlarının yargıya müdahale ettiğine ilişkin haberlerine getirilen erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirdi. CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır erişim engeli kararlarına ilişkin olarak, "Ne kadar erişim engeli getirirseniz getirin, susmayacağım!" açıklamasını yaptı.

"Cumhurbaşkanı avukatları yargı üzerinde etkili olduklarını bir kez daha göstermiştir"

Söz konusu erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirilmesi kararının, AKP İktidarının mahkemeler üzerinde etkisinin ne derecede olduğunu gösteren bir karar olduğunu belirten Başarır, “Ne yazık ki Cumhurbaşkanı avukatları mevcut sıfatlarını kullanarak yargı üzerinde etkili olduklarını bir kez daha göstermiştir. Verilen bu karar, düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ile basın özgülüğü kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, iktidarın yaygın bir politika aracı olan “sansür” ile halkın haber alma özgürlüğü engellenmiştir.” dedi.

"Erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirilmesi ancak demokrasi ve adaletten uzak ülkelerde rastlanabilecek bir durum"

Başarır, “Cumhurbaşkanı avukatları ile ilgili yapmış olduğum basın açıklaması haberlerine getirilen erişim yasağı haberlerine de erişim yasağının getirilmesi, Cumhurbaşkanı avukatlarının gerçeklerin ortaya çıkmasından kaçındıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Buradan bir kez daha söylüyorum; Güneş balçıkla sıvanmaz. Yasaklarla kendilerini korumaya çalışanlar unutmamalıdır ki gerçekler elbet bir gün ortaya çıkacaktır. Erişim engeli haberlerine de erişim engeli getirilmesi ancak demokrasi ve adaletten uzak ülkelerde rastlanabilecek bir durumdur.” diye konuştu.

"Gömleğimi satacağımı bilsem de sizinle mücadele edeceğim"

Cumhurbaşkanı avukatı Ahmet Özel’in 500’er bin liralık, yine Cumhurbaşkanı'nın avukatlığını yapmış olan Mustafa Doğan İnal’ın 100’er bin liralık kendisine davalar açtığını belirten CHP’li Başarır, “Tarafıma açılan toplam 1 milyon 200 bin liralık davalardan da anlaşılacağı üzere cumhurbaşkanı avukatları, AKP Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı aratmamaktadırlar. Ben o kadar kolay para kazanmıyorum. Ama gömleğimi satacağımı bilsem de sizinle mücadele edeceğim. Açılan bu davalarla, gerçekleri söylemem konusunda caydırıcı olacağını düşünenler bilsinler ki bir hukukçu milletvekili olarak haksızlık karşısında hiçbir zaman susmayacağım ve boyun eğmeyeceğim. Ne ilginçtir ki iki tane farklı yer ve zamanda açılan davalar, İstanbul Adliyesi’nde bulunan 27 tane Asliye Hukuk Mahkemesi’nden aynı Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimine düşüyor. ” ifadesini kullandı.

CHP’li Başarır, öğrencilerin şu soruyu çözmelerini istedi:

İleri demokrasinin kol gezdiği bir hukuk devletinin adalet sarayında 27 adet Asliye Hukuk Mahkemesi bulunmaktadır. Mahkeme numarası tek olanlarda bir hâkim, çift olanlarda ise iki hâkim görev yapmaktadır. Bahse konu devletin, Adalet Bakanlığı’nın UY-AK! İsimli otomasyon programı, açılan dava dosyalarını objektif kriterlere göre bu hâkimlerden herhangi birine gelecek şekilde rastgele tevzi etmektedir.

Buna göre; Kanunları ve avukatlık meslek kurallarını hiçe sayan bir avukatın, foyasını ortaya çıkaran bir milletvekiline karşı farklı tarihlerde açtığı 500 bin liralık iki farklı tazminat davasının da aynı Asliye Hukuk Mahkemesi Hâkimine düşme olasılığı nedir?

A) 1/100 B) 1/800 C)1/200 D) 1/1600

Sorunun çözümünü yarın öğrencilerle sosyal medya üzerinden paylaşacağını belirten CHP’li Başarır, tüm öğrenci ve öğretmenlere iyi tatiller ve başarılar diledi.