CHP'li Başarır: Kamunun icra dosyaları da Bakan Elvan’ın oğluna gitmiş

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın oğlu avukat Ahmet Nuri Elvan’a Ankara-Niğde otoyolunun yanı sıra birçok kuruluşun dosyalarının da gönderildiği ortaya çıktı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberin e göre; Ankara-Niğde otoyolundaki geçiş ihlalleri icra dosyalarının Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın oğlu avukat Ahmet Nuri Elvan'a gönderildiğinin ortaya çıkmasının ardından devletin hissesi olan şirketler ve özelleştirilen kurumların icra dosyalarının da bakanın oğluna verildiği bildirildi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Devleti kamyon arkası yazısına çevirdiler. Sayın bakanın oğlu arabasının arkasına ‘babam sağ olsun' mu yazdıracak” diye konuştu.

Başarır, “Sadece Ankara-Niğde otoyolundaki ihlallere ilişkin icra dosyalarının verilmediği aynı zamanda Başkent Doğalgaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş., CK Boğaziçi Elektrik Perakende Satış A.Ş. ve TTNET A.Ş.'nin icra dosyalarına da bakanın oğlunun baktığı anlaşılmıştır" dedi.

Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yazılı olarak yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi de veren CHP'li Başarır, “Bu şirketlere, icra dosyalarını oğlunuza ait hukuk bürosuna vermeleri konusunda tarafınızdan ilgili şirketlere sözlü ya da yazılı bir telkininiz olmuş mudur? Ya da icra dosyalarının oğlunuza ait hukuk bürosuna verilmesinde siyasi kimliğinizin bir etkisi olmuş mudur” diye sordu.

CHP’li Başarır: Otoyol geçiş ihlalinin icra dosyası Bakan Elvan'ın oğluna verildi