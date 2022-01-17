CHP'li Başarır iki yıl arayla aynı alışverişi yaptı: Fark 884 TL

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, iki yıl önce yaptığı market alışverişinin aynısını tekrarladı. Başarır, iki yıl önce 458 lira ödediği alışverişe bu sefer 1342 lira ödediğini dile getirdi.

Başarır, "Siz istediğiniz kadar memleketi güllük gülistanlık göstermeye çalışın; istediğiniz kadar TÜİK’in enflasyon rakamlarına müdahale edin, sonuç ortada. Bu iki yıl arayla ortaya çıkan artış şayet asgari ücrete yansıtılsaydı, bugün asgari ücret net 6 bin 800 TL olmalıydı” dedi.

İki yıl önce aldıklarının birebir aynısını alan Başarır şu ifadeleri kullandı:

"İşte insanların hali bu!”

“Evet, pandemi süreci başladığında yani yaklaşık 2 yıl önceki bir alışveriş fişiyle birlikte şimdi tekrar aynı ürünleri almak kaydıyla bir alışveriş yapacağız. 37 parça en temel ihtiyaçlar; meyve, sebze, pirinç, makarna, yağ gibi. Bakalım Türkiye 2 yıl önce neydi şimdi ne durumda? En ucuz yağ %150 artmış durumda. Kırmızı mercimek 7 kat artmış durumda. Yine toplam 37 parça alışverişimizi tamamladık ve 1342 lira 11 kuruş tuttu. 2 yıl önceki alışveriş dökümümüz; makarna, pirinç, mercimek, karnabahar, patates, tavuk çok lüks sayılmayan ve her ailenin tüketmesi gereken ürünler. 2 yıl önce tam 37 parça alışverişe 458 lira ödemişiz. 2022 de ise aynı alışverişe 1342 lira ödemişiz. İşte Türkiye! İşte insanların hali bu!”

"Yüzde 193’lük artış var"

İki yıl önceki alışverişe kıyasla tam olarak yüzde 193’lük bir artış olduğunu belirten Başarır, “Görünen köy kılavuz istemez. İşte iki tane alışveriş fişinin dökümü. Yüzde 193’lük artış var. Siz istediğiniz kadar memleketi güllük gülistanlık göstermeye çalışın; istediğiniz kadar TÜİK’in enflasyon rakamlarına müdahale edin, sonuç ortada. Bu iki yıl arayla ortaya çıkan artış şayet asgari ücrete yansıtılsaydı, bugün asgari ücret net 6 bin 800 TL olmalıydı” ifadelerini kullandı.