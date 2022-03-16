CHP’li Başarır’dan Ulaştırma Bakanlığı’nın ihalesinde usulsüzlük iddiası

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın araç ve iş makinası kiralama ihalesinde usulsüzlük yapıldığını ileri sürerek, ihaleyi alan Küre İnşaat'la aynı adreste bulunan Erk Haberleşme'nin eski ortaklarının AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve GENAR Araştırma Şirketi’nin sahibi İhsan Aktaş olduğunu söyledi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 24 Aralık 2021 tarihinde İhale Kanunu’nun 21/b maddesinde tanımlanan pazarlık usulü yapılan ve 3 aylık araç ve iş makinesi kiralanması ile şoför/operatör çalıştırılması hizmet alımı işi ihalesinde usulsüzlük yapıldığını ileri sürdü. Başarır, şu açıklamayı yaptı:

"Bizim paramızı yandaşlarına peşkeş çekiyorlar"

“Beşli çete’ dışındaki bu ağ günden güne büyüyor. Yandaş araştırma şirketleri, İstanbul AKP İl Başkanı ve birçok şirket. Gerçekten kirlenmiş bir yapıyı görüyoruz. Bizim paramızı yandaşlarına peşkeş çekiyorlar. Yeni bir olay ve yine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı. 24 Aralık 2021 tarihinde 21/b yani pazarlık usulü ile 3 aylık araç ve iş makinesi kiralanması ile şoför/operatör çalıştırılması hizmet alımı işi ihalesine çıkmıştır. İhaleyi kazanan firma Küre İnşaat’tır. Küre İnşaat’ı bir köşeye koyalım çünkü çok önemli bir özelliği var. Bu şirket Erk Haberleşme ile aynı adrestedir. Adres de Şair Ziyapaşa Cd. Akgün İşmer No: 37/1 Beyoğlu’nda gözükmektedir. Bu şirketlerin web sitesine baktığımızda her şeyiyle aynı yani iki kardeş şirketten bahsediyoruz."

"Rakam yaklaşık 15 milyon lira"

"Kim bu Erk Haberleşme’nin eski ortağı? Birisi AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, diğeri ise iktidara yakınlığı ile bilinen GENAR Araştırma Şirketi’nin sahibi İhsan Aktaş’tır. İhaleyi aslında kimin aldığı belli. Böyle bir tesadüf olabilir mi? AKP İl Başkanı, AKP’nin hızlı davulcularından, savunucularından İhsan Aktaş. Rakam yaklaşık 15 milyon lira. İhale nasıl verilmiş? Adrese teslim 21/b ile."

"Memurlarınızı sorgulamayın, ahlakınızı sorgulayın!"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun sorularına yanıt vermesini isteyen Başarır, “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı benim bu evraklara, bu belgelere nereden ulaştığımı sorguluyorsun, memurları topluyorsun ve herkesi uyarıyorsun. Siz memurlarınızı sorgulamayın, ahlakınızı sorgulayın! Sorgulanması gereken şey benim bu evraklara nasıl ulaştığım değil, sorgulanması gereken bu ülkeyi yönetenlerin ahlaki durumudur. Evet, adres aynı, şirketlerin logoları aynı, ortaklar belli. Peki şimdi ne diyeceksiniz? Çıkın, cevap verin” diye konuştu.