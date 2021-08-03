CHP'li Başarır'dan Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, orman yangınları sürerken Meclis'ten geçmesi büyük tepki gören Orman Kanunu ve Turizm Teşvik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin Kanun Teklifi verdi.

Turizm Teşvik Kanunu’nda yapılan değişiklikle birlikte kamu yararı bulunan orman bölgelerinin statüsünün değiştirilebileceğini ve böylelikle bu bölgelerin imara açılabileceğini ifade eden CHP’li Başarır, “Ormanlar hem bizler, hem gelecek nesiller hem de bütün canlılar için katma değeri yüksek, çok büyük önemi haiz yere sahiptir. Orman alanlarının niteliğini değiştirecek olan bu kanunla birlikte turizm şirketleri bu alanları turizm merkezi olarak kullanabileceklerdir. Bunun önüne geçebilmek için hemen kanun teklifi verdik. Umarım verdiğimiz bu kanun teklifi de verdiğimiz diğer kanun teklifi gibi komisyonun tozlu raflarında bekletilmez. Bu kanun teklifiyle yerli ve milli olduklarını iddia edenlerin ne kadar yerli ve milli olduklarını göreceğiz” dedi.

"İstisna değil ihlal var"

Orman ekosisteminin kendini yenileyebilen bir yapıya sahip olduğunu ve bunların orman vasfını yitirmiş arazi niteliğinde kabul edilmesinin ileriye dönük olarak büyük bir hata olacağını ileriye süren CHP’li Başarır, “Verdiğimiz bu kanun teklifiyle birlikte hem yanan orman alanlarının restorasyonunu güçlendiriyoruz hem de ormanlık alanlarımızın, orman ekosistemimizin yandaş şirketlere peşkeş çekilmesini önlüyoruz.

Orman Kanunu’nda ve T.C Anayasası’nın 169. maddesinde her ne kadar yanan orman alanlarının üzerine tesis yapılamayacağı belirtilmiş olsa da Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin belirttiği gibi istisnalar değil hem kanunun hem de anayasanın ihlali mevcuttur. Anayasayı ve kanunları arka yollardan dolanıp, hülle yapanların ciğerlerimize göz dikmelerine izin vermemek maksadıyla Orman Kanunu’na yanan orman alanlarının imara açılmamasını kesinleştiren ve Turizmi Teşvik Kanunu’ndaki kamu yararı bulunan orman vasıflı olanlar dahil kısmını çıkartan kanun teklifimizi sunduk.” sözlerini ifade etti.

"AKP iktidarının sürdürülebilir çevre değil süründüren çevre anlayışı"

AKP iktidarının sürdürülebilir çevre anlayışını ve sürdürülebilir orman anlayışını sadece ekonomik anlamda önemsediklerini ve güzel olan her şeye karşı olduklarını belirten CHP’li Başarır, “Sürdürülebilir çevre anlayışı doğrultusunda 11.Kalkınma Planı’nı hazırlayan AKP iktidarı, sürdürülebilir olmayı süründürmek ile karıştırmış olmalı. Bu durumda ormanlık alanları bile rant kapısı olarak görenlere Nazım Hikmet’in şiiriyle karşılık vermek gerekmektedir. ‘Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim. Bilekler kan içinde, dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak, bu cehennem, bu cennet bizim.’ İşte siz bu orman yangınlarına olan tedbirsizliğinizle, korku dağları bekler anlayışınızla bu vatanı cehenneme çevirdiniz. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine iken sizin iktidar anlayışınızla birlikte yalnızca ormanlık alanlara ateş düşmedi halkın da yüreğine ateş düştü.” sözlerini dile getirdi