CHP'li Başarır'dan Termal İlçe Belediyesi'ndeki torpil iddialarına ilişkin soru önergesi: Mülakat komisyonunda kimler hangi sıfatla görev almıştır?

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Yalova İli Termal İlçe Belediye Başkanlığı’na memur olarak alınan 7 kişinin Termal İlçe Belediye Başkanı’nın torpili ile gerçekleştiği iddialarını meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Başarır, KPSS'den yüksek puan alanların değil düşük puan alanların işe alındığının görüldüğünü söyledi.

Memur alımlarının torpil esaslı değil liyakat esaslı alınması gerektiğini belirten CHP’li Başarır, “Umarım söz konusu iddialar doğru değildir. Mevcut siyasi iktidarın liyakat dışı atamalarını hepimiz biliyoruz. Ama ne yazık ki tüm uyarılarımıza rağmen siyasi iktidar bu huyundan vazgeçmiyor. Artık insanlar bir işe girebilmek için mutlaka torpilin olması gerektiği kanaatindeler. O nedenledir ki çok iyi üniversitelerden mezun olan birçok gencimiz yurtdışına gitmek istiyor” dedi.

Birçok kamu kurumunda yapılan memur alımları için sınavdan yüksek puan alanların yerine, düşük puan alanların mülakatla puanları yükseltilerek işe alındığını ifade eden CHP’li Başarır, “Termal Belediyesi’nde de KPSS’den yüksek puan alanlar değil, ortalama 60-65 puan alanlar memur olarak işe başlamış görünüyor. Ortadan bu tür şaibeleri kaldırmak için, yapılan bu tür mülakatların şeffaf bir biçimde kameralar önünde yapılması gerekir” sözlerini dile getirdi.