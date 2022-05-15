CHP'li Başarır'dan 'Rize-Artvin Havalimanı' açıklaması: 3 milyon kapasite dedikleri inşallah yolcu garanti sayısı değildir

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Rize’de havaalanında, Mehmet Cengiz’i yanına alıp, Ulaştırma Bakanı’nı soluna alıp; ‘bu uçaklar niye boş?’ demesi kolay. Bugün 4 kişilik bir ailenin Rize’den İstanbul’a gidip gelmesi 5 buçuk bin lira. Mehmet Cengiz varsa, mutlaka bir garanti vardır. 3 milyon kapasite dediğine göre, inşallah 3 milyon yolcu garantisi vermemişlerdir. Yoksa Bilecik bilet almaya başlasın, Mersin bilet almaya başlasın. Bunların hepsini biz ödeyeceğiz” dedi.

CHP'li Başarır, CHP Bilecik İl Başkanlığı’nda partililer ile bir araya geldi. Başarır, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Rizeli uçağa binecek de sen onların sırtından bir insen"

"Zor bir dönemdeyiz. Gerçekten siyaset kurumu hata yapabilir, ülkeyi yönetenler hata yapabilir ama halkın sorunlarına yabancılaşmışsa burada büyük bir sıkıntı var.

Dün Rize’de, Recep Tayyip Erdoğan Rize’ye sitem ediyor, ‘bu uçaklar niye boş?’ Ama aynı gün Rize’de çay taban fiyatını açıklıyor, 10 lira beklerken, 6.70 açıklıyor. Diyorum ki; Rizeli uçağa binecek de sen onların sırtından bir insen, herkes uçağa da binecek, arabaya da binecek, otobüse de binecek, mutlu olacak. Ama adam bizim sırtımızda olduğu için maalesef bunu yapamıyoruz.

"Maalesef ar damarları çatlamış"

Ama güzel günler yakın, diyoruz. Güzel günleri hepimiz bekliyoruz. Yani bir ülkede ekonomi, dış politika, hukuk… Hepsi iflas etmişse yapılacak çok fazla bir şey yok.

Maalesef ar damarları çatlamış, gerçekleri de görmüyorlar, sokağı da görmüyorlar. Ancak yaptıkları şey havaalanı açmak. Düşünün Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar alın terimizle, kendi paramızla garanti vermeden yapmış olduğumuz Atatürk Havaalanı’nı dün yıkmaya başladılar. Rize’de üç milyon yolcu garantisi vererek havaalanı yaptılar.

"Beyefendiye kalsa bisiklet bile yoktu"

Düşünün bizim olanı, 72 milyon TL’ye şeker fabrikasını sattılar, 802 milyon dolara dinozor yapan Melik Gökçek’i alkışladılar. Biz yatırıma karşı değiliz. Biz batırıma, yolsuzluğa karşıyız. Bu ülkede yolumuzu da yaparız, köprümüzü de yaparız ama ne beş şirkete ne başkasına garanti vermeden. Paramızı; halk diliyle söyleyeyim, ‘birilerine kaptırmadan’, kendi öz kaynaklarımız ile yaparız.

Niye? Birinci köprüyü, ikinci köprüyü, Atatürk Havaalanı’nı, Adana Havaalanı’nı, bu memlekette yapılan okulları, hizmeti kim yaptı? Beyefendiye kalsa bisiklet bile yoktu bineceğimiz, o getirdi. Ama biz, çok şey yaptık bu ülkede, çok şey yaptı bizim atalarımız. Öz kaynaklarla yaptılar ama artık Türkiye yönetilir ya da 84 milyon yaşanır gibi gözükmüyor.

"Yoksa Bilecik ve Mersin bilet almaya başlasın"

Anadolu yangın yeri. Pazara çıksınlar, sokağa çıksınlar insanların halini görsünler. Rize’de havaalanında, Mehmet Cengiz’i yanına alıp, Ulaştırma Bakanı’nı soluna alıp, ‘bu uçaklar niye boş?’ demesi kolay. Bugün 4 kişilik bir ailenin Rize’den İstanbul’a gidip gelmesi 5 buçuk bin lira. Asgari ücretten daha fazla, 5 bin 500 lira.

Mehmet Cengiz varsa, mutlaka bir garanti vardır. 3 milyon kapasite dediğine göre, inşallah 3 milyon yolcu garantisi vermemişlerdir. Yoksa Bilecik bilet almaya başlasın, Mersin bilet almaya başlasın. Bunların hepsini biz ödeyeceğiz.

"Biz ne SADAT’a ne Menzil’e ne FETÖ’ye bu ülkeyi teslim etmeyelim"

SADAT AKP’nin karanlık koridorudur. Bekçimizden, polisimizden, jandarmamızdan, kaymakamımızdan, valimizden, Genelkurmay Başkanımıza kadar devleti Anayasal sınırlar içerisinde kabul ederiz, hepsine sonsuz saygı gösteririz.

Onun dışında Anayasal tanımı olmayan hiçbir güç faaliyet gösteremez. Ama yarım milyar liralık bir ihale alan SADAT, Ortadoğu’dan Libya’ya kadar silahlı faaliyet gösteren bir örgüt. Bu Türkiye için bir güvenlik sorunu.

Biz ne SADAT’a ne Menzil’e ne FETÖ’ye bu ülkeyi teslim etmeyelim, bu ülkenin evlatlarına teslim edelim. O yüzden oraya gitmemiz kıymetliydi. Artık 84 milyon SADAT’ın evini biliyor, ismini biliyor. Herkes tedbirli olacak. Biz de hep beraber enselerinde olacağız.”