CHP'li Başarır'dan Mustafa Şentop'a: Meclis'e başkan mı Erdoğan'a kalkan mısın?

CHP Mersin Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Mahir Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’un Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğullarının okul arkadaşlarının bürokratik düzeyde üst düzey yerlere gelmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesini Cumhurbaşkanlığına göndermeden iade etmesini eleştirdi. Başarır, Şentop'a, "Meclis'e başkan mı Erdoğan'a kalkan mısın?" diye sordu.

Başarır, "Kamudaki kayırmacılık artık başka bir düzeye ulaştı. Artık sadece aile bireyleri değil, aile bireylerinin arkadaşları, arkadaşlarının arkadaşları üst düzey görevlere atanıyorlar. AKP iktidarı; devleti, AKP Genel Başkanı’nın da söylediği gibi bir ‘Anonim Şirket’ gibi yönetiyor. Bir sürü örnek var; Varlık Fonu’nun Genel Müdürü, Selim Arda Ermut aynı zamanda Türk Hava Yolları ve Türkiye Basketbol Federasyonu’nda da Yönetim Kurulu Üyeliği yapmakta. Keza, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın liseden sınıf arkadaşı. Yine Bilal Erdoğan’ın sınıf arkadaşı Erkan Kandemir; inşaat mühendisi iken Sağlık Bakan Yardımcılığı’na terfi ettirildi. Aynı şekilde Bilal Erdoğan’la aynı liseden mezun olan Abdülkerim Çay ve Ahmet Olmuştur isimli şahıslar da THY’de Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda çalışmaktadır. Ben bir milletvekili olarak bunların tesadüf olup olmadığını sorduğumda ise Erdoğan’a kalkan olmak isteyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, önergemizi kuruma dahi göndermeden iade ediyor. Meclis Başkanı için, Anayasa maddeleri ya da içtüzük maddeleri değil, ‘Tek Adam’ ın mutluluğu önemli. Erdoğan’ın itibarı, mutluluğu; Şentop için Anayasa’dan da, içtüzükten de önde geliyor.’’ dedi.

Başarır şunları kaydetti:

‘’Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile aynı liseden mezun olan Yahya Üstün’ün Varlık Fonu’ndan 40 maaş alıp almadığını sorduğumuz zaman, önergemiz yanıtlanmıyor, iade ediliyor. Bilal Erdoğan ile aynı liseden mezun, Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, 40 ayrı şirketteki yönetim kurulu üyeliğinden sonra THY’nin Aydın Çıldır Havalimanı’nda kurulu THY Uçuş Eğitim ve Havalimanı İşletme AŞ’de yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıktı.

Bu görevlere alımlarda, referans kısmına Bilal Erdoğan yazıldığı zaman bu durum, liyakattan daha etkili oluyor. Burada Meclis Başkanı’nın yapması gereken şey, halka hesap vermektir, gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlamaktır. İş yeri kapalı olan esnaf, kirasını ödemek için ailesine avuç açarken bunlar ise hangi vicdanla ceplerini tıka basa dolduruyorlar? Hangi vicdanla nüfuzlarını kullanarak ihaleleri alıyorlar? Cidden artık pes! Ülkede bir ton işsiz varken bu kayırmacılığı araştırmaya devam edeceğiz, önergelerimiz yanıtlanmasa da iade edilse de biz vatandaşlarımızın hakkını savunmaya, tek kuruşun dahi hesabını sormaya devam edeceğiz. Liyakat sahibi, çalışkan, vatanını, bayrağını seven birçok genç varken bu isimlerin kamuda türlü türlü görevlere getirilmesine son vereceğiz. ‘’