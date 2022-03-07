CHP'li Başarır'dan iptal edilen Kanal İstanbul ihalesi hakkında açıklama: Bu şirketler, bakanlık ve iktidar suç işlemiştir; yargı kararı ortada

CHP’li Ali Mahir Başarır, Danıştay’ın, Kanal İstanbul geçişi kapsamında Halkalı-Ispartakule arasında yapılacak demiryolu hattının pazarlık usulü yöntemiyle ihaleye verilmesini hukuka aykırı bulması hakkında açıklama yaptı.

CHP’li Başarır, daha önce 11 Şubat’ta Halkalı-Ispartakule arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerin Temini ve Yapımı İhalesi’nin özür mahiyetinde Gülermak-Taşyapı ve Yapı Yapı Ortaklığı’na verildiğini dile getiren ve bu ihalenin gerekli şartları taşımadığını ifade etti.

BirGün'ün haberine göre; CHP’li Başarır, bu ihaleye ilişkin Danıştay’ın iptal kararı vermesi üzerine şu açıklamaları yaptı:

“Danıştay, Halkalı-Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı Kapsamında Halkalı-Ispartakule arası (Kanal İstanbul Geçişi) Demiryolu Hattı İnşaatı ile Elektromekanik Sistemlerinin Temini ve Yapımı İhalesi’ni iptal etti. Sebep ise 21/b’nin uygun görülmemesidir. Danıştay burada şartların oluşmadığına hükmetti. Bu neyi gösteriyor? Bugüne kadar beşli çeteye verilen ve 21/b ile yapılan ihalelerin %99’u usulsüz. Bunu bir yüksek mahkeme kararıyla görüyoruz. Bunları gündeme getirdiğimizde, sorduğumuzda bize cevap bile vermeyenler şimdi ne yapacaksınız? Bursa’da, Halkalı’da, Türkiye’nin birçok yerinde bizim paramızı bu 21/b’yi kullanarak beşli çeteye peşkeş çektiniz. 150 milyar dolar paradan bahsediyorum. Ne çıkıyor ortaya sonuç olarak? Biz bu şirketlerin yapmış olduğu köprülerin, otoyolların, havaalanlarının paralarını vermeyeceğiz dediğimizde bizi suçluyordunuz ama çıkan sonuç şu olmuştur: Bu şirketler, bakanlık ve iktidar suç işlemiştir. Bunun bedelini ödeyecekler. Bizim olanı çok yakın bir zamanda onlardan alacağız. Yargı kararları ortada.”

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