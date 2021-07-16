CHP'li Başarır: Cumhurbaşkanı, Boğaziçi'nde yapmak istediklerini yapacak birini getirecek; çok daha beteri, liyakatsizi, yetersizi...

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı ve AKP genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atandığı Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yine Erdoğan'ın imzasıyla alınan Prof. Melih Bulu'nun yerine çok daha beterinin geleceğini söyledi. Bulu'nun dirayetli çıkmadığı için Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'nden alındığını ve yerine "çok daha beteri, liyakatsizi, yetersizi ve çok daha faşist düşüncedeki bir kişiyi getirmek isteyeceklerini" ifade eden Başarır, "Cumhurbaşkanı, Boğaziçi'nde yapmak istediklerini yapacak birisini getirecek" dedi.

Halk TV'de gazeteci İpek Özbey'in Gündem Özel programına konuk olan CHP'li Başarır, şunları söyledi

"İstediğini yaptırabileceğini düşündü"

Liyakat, bilgi ve birikim olarak Boğaziçi Üniversitesi'nin geleneklerine uygun olmayacak bir atamaydı ama yaptı. Yapmasının sebeplerinden biri; ben kendisine hakaret etmiyorum, bu ülkedeki her hocaya saygımız var. (Melih Bulu'yu) İsteklerini yaptırabileceği ve kullanabileceği bir isim olarak düşündü. Çok büyük tepkilerle karşılaştı. Öğrenciler tutuklandı.

"Çok daha faşist düşüncede bir kişiyi getirmek isteyecekler"

Boğaziçi'nde direnç gösterildiği için, Melih Bulu liyakatsız olduğu için ya da tepkilere neden olduğu için alınmadı. Buradan söylüyorum; çok daha beteri, liyakatsızı, yetersizi ve bana göre çok daha faşist düşüncedeki bir kişiyi getirmek isteyecekler. Cumhurbaşkanı, Boğaziçi'nde yapmak istediklerini yapacak birisini getirecek. Hukuk Fakültesi kurmak istiyor, İletişim Fakültesi açmak istiyor ve Boğaziçi Üniversitesi'nin hocalarının öğrencilerinin direncini kırmak istiyor.

"Dirayetli çıkmadı"

Melih Bulu ile bunu yapamadı. Neden yapamadı? Onun düşündüğü gibi dirayetli bir adam çıkmadı. Tepkilere karşı yetersiz ve sessiz kaldı. İstediği gibi kullanamadı. Saray'da o kapasitede çok adam var onun kılıcını sallayan, tetikçiliğini yapan insanlar var. Melih Bulu bunu beceremedi ve YÖK'ten oy birliği ile alındı.

"Balyoz gibi inecek"

Daha beteri gelecek. İsteklerini yapacak ve öğrencilerin başına balyoz gibi inecek, en küçük durumda disiplin mekanizmasını kullanıp öğrenciyi kapının önüne koyacak ve Boğaziçi Üniversitesi'ni akademik ve bilimsel anlamda çok daha geriye götürecek birisini atayacak.