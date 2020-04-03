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CHP'li Başarır: CHP'li belediyelerin bağış izni yok ama İsmailağa Derneği'nin var, siz akıllanmazsınız

03 Nisan 2020 10:27

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle belediyelerin yardım kampanyalarını durdurmasına karşın İsmailağa cemaatinin yardım toplamaya devam ettiğine dikkati çekti.

Başarır sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görünen o ki İsmailağa Derneği’nin Koronavirüs için yardım toplamaya ve  IBAN bilgisi paylaşmaya izni ve yetkisi var. Ama vatandaşlara yardım etmek için mücadele eden Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin bağış toplamaya izni yok öyle mi? Siz akıllanmazsınız!" ifadesini kullandı. 

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