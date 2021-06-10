CHP'li Barut: Kod-29'la işten çıkarılan ve mağdur edilen işçilerin hakları iade edilecek mi?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adana Milletvekili Ayhan Barut, 'Kod-29' bahane edilerek işten çıkarılan işçilerin kıdem ve ihbar tazminatı alamadığını, işsizlik ödeneğinden de yararlanamadığını belirterek yaşanan büyük mağduriyetin önlenmesi için iktidara seslendi. Meclis'e soru önergesi sunarak Kod-29 dayanak gösterilerek mağdur edilen kişi sayısının açıklanmasını isteyen Barut, işçi ve emekçilerin hakkının korunması için mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Barut, süreçle ilgili bilgi verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yanıtlanması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na soru önergesi veren Ayhan Barut, "17 Nisan tarihinde Coronavirüs nedeniyle artacak olan işsizliğin önüne geçmek için işten çıkarma yasağı getirildi. Ancak kamuoyunda 'Kod-29' olarak bilinen ve işçinin iş sözleşmesinin işveren tarafından İş Kanunu'nun 25-II maddesinde yer alan 'Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri' gerekçesi ile feshedilmesi düzenlemesi, bu dönem işten çıkarma yasaklarının dışında tutulmuştu" dedi.

"İşçiler, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alamıyor"

Türkiye'de Kod-29 bahanesiyle işten çıkışların ve yaşanan sorunların araştırılmasını ve önlemek için adım atılmasını talep eden Ayhan Barut, şunları kaydetti:

"Kod-29 ile işten çıkarılan işçiler kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alamıyor ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işsizlik ödeneğinden de yararlanamıyorlar. Halk tarafından yüz kızartıcı suçlar sebebiyle işten çıkarma olarak bilinen Kod-29 ile işten çıkarılan insanların yaşadığı büyük bir mağduriyet söz konusudur. Emekçiler açısından yaşanan bu vahim durum ivedilikle önlenmelidir. Ayrıca pandemi süreci boyunca kan ağlayan esnafa elle tutulur herhangi bir destekte bulunulmadığı halde işten çıkarma yasağı getirmesi zaten dükkanını açamayan, herhangi bir gelir elde edemeyen esnafı daha da zora sokmuş, bunu gerekçe yapanlarca Kod-29 ile işten çıkarmalar artmış, bu durum da çalışanları çok mağdur etmiştir."

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e yönelttiği sorular şöyle: