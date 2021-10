CHP'li Baltacı, Kastamonu sel bölgesinde: Şu anda burada tam bir organizasyonsuzluk hâkim

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’ta yaptığı açıklamada; “Şu anda burada tam bir organizasyonsuzluk hâkim. Kurtarma ekibi sayısı, tahliye ekibi sayısı, iş makinesi sayısı artmış. Ama bir kaos hâkim” dedi. Baltacı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan, Rize ve Artvin gibi, Kastamonu’nun da afet bölgesi ilan edilmesini talep etti.

CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu Bozkurt’taki çalışmalara katıldı. Baltacı, şu açıklamayı yaptı:

“Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’tayız. Bugün itibari ile çalışmalar devam ediyor. Yalnız bize gelen talepler var. Bu talepler doğrultusunda bir iletişim masası kurduk. Bize gelen talepleri, bilgileri valilik ile paylaşmak için; il başkanımızın, benim ve ilçe başkanımızın içinde olduğu bir iletişim masası ile çalışmalara eşlik etmeye çalışıyoruz.

Şu anda burada tam bir organizasyonsuzluk hâkim. Kurtarma ekibi sayısı, tahliye ekibi sayısı, iş makinesi sayısı artmış. Ama bir kaos hâkim, bir kargaşa hakim, bir koordinasyonsuzluk var. Organize olamamış bir durum var. Biz de iletişim masamıza gelen bilgileri valilik ile paylaşarak buradaki çalışmalara yardımcı olmaya çalışıyoruz.

"Afet bölgesi ilan edilmeli"

Bir hususu belirtmek istiyorum. Daha önce Rize ve Artvin’de sel felaketleri yaşanmıştı. Oradaki yurttaşlarımıza da buradan geçmiş olsun diliyorum. O sel felaketlerinde Sayın Erdoğan kabineyi toplamadan o bölgeleri afet bölgesi ilan etmişti. Aynı duyarlılığı Kastamonu ilçeleri için ve özellikle Bozkurt için de bekliyoruz. Bir an önce burası afet bölgesi ilan edilmeli.

Bir diğer sorun da şu. Şu an arkamda gördüğünüz yol Kastamonu - Bozkurt yolu. Bu yoldan iş makineleri, kurtarma ekipleri, yardım kamyonları, yardım edecek araçlar Bozkurt’a ulaşmaya çalışıyor. Ama trafik yoğunluğu nedeniyle yol tıkanmış kalmış durumda. Bir an önce bu yolda tahliye çalışmaları yapılmalı. Yol trafiğe acilen açılmalı ve Bozkurt’a kurtarma ekipleri, iş makineleri ve yardım kamyonları bir an önce ulaştırılmalıdır.”