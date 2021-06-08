CHP'li Bakan'dan Hulusi Akar’a OYAK soruları: Yolunda gitmeyen işler şeffaf şekilde paylaşılıyor mu?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, OYAK üyelerinin eleştirilerini Meclis gündemine taşıdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a "TSK emekçilerinden kesilen paralar sermaye gruplarına mı gidiyor?" sorusunu yöneltti.

Türkiye'nin ilk emeklilik fonu olarak kurulan Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üyelerine destek sağlamak, askerlerin yaşam standartlarını ve refah seviyelerini yükseltmek amacıyla 1961 yılında kuruldu. Bu kapsamında subay ve astsubayların maaşlarının bir bölümü doğrudan OYAK'a aktarılmak üzere kesiliyor. Uzman çavuşundan astsubayına, subayından emeklisine kadar yaklaşık 450 bin üyenin tamamına yakını bazı konularda endişelerini ve itirazlarını dile getiriyor.

Sözcü'nün haberine göre OYAK Renault, OYAK Çimento, Ereğli Demir Çelik gibi büyük şirketlere sahip olan OYAK'ın, 2018 yılında yüzde 42 olarak açıkladığı kâr payı, 2019'da yüzde 20.5 olarak duyuruldu. Bu durum üyeler tarafından eleştirilirken; diğer yandan OYAK, 2020 yılında Demirören Grubu'na ait Total ve MOil'i 450 milyon dolara satın aldı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, konuyu Meclis'e taşıdı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a konuyu detaylı olarak aktararak sorular yöneltti.

CHP'li Murat Bakan, Demirören Grubu'na ait Total ve MOil'in alınmasıyla birlikte OYAK üyelerinin tepkilerinin arttığını vurgulayarak, “OYAK içinde yapılan yatırımın kârlı olmadığı ve ödenen paraların çok yüksek olduğu gibi birçok eleştiri yükseldi. Vatansever subay, astsubay ve uzman çavuşların canlarını ortaya koyup, alın teriyle çok zor şartlarda kazanılmış maaşlarından kesilen paraların birtakım sermaye gruplarına sunulduğu yönündeki endişeler daha da yüksek sesle dile getirildi. Binlerce TSK personeli özellikle sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalışıyor” dedi. CHP'li Bakan şu soruları yöneltti:

"1-Uzman çavuşundan astsubayına, subayından emeklisine kadar hemen hemen tüm OYAK üyelerinin haklarının yendiğini düşünmelerine, alınan kararlara dair eleştirilerine, yönetimin seslerini duymamasına ve menfaatlerinin gözetilmediğine yönelik iddialarına dair açıklamanız nedir?

2-60 yıllık OYAK ile ilgili oluşan bu kötü ve yakışıksız durumun ortadan kaldırılması, ömrünü TSK'ye adamış bu vatan evlatlarının haklı eleştirilerine kulak verilmesi ve endişelerine cevap verilmesi amacıyla bir girişimde bulunacak mısınız?

3-OYAK'ta yolunda gitmeyen işler üyelerle şeffaf biçimde paylaşılmakta mıdır?

4-OYAK hedeflerinden neden uzaklaşmıştır?

5-OYAK'ın içinde bulunduğu duruma yönelik olarak, sürekli olarak şirket satın alıp veya ortak olup nakdini buralara aktarmaktansa bir miktarını şirket ve hisse yatırımlarına bir miktar nakiti de üyelere dağıtması gibi öneriler bulunmaktadır. Bu öneriler dikkate alınarak nema oranlarında düşüş olmaması için neden bir çözüm üretilmemektedir?"